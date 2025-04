Hallan muerto a Mizuki Itagaki, famoso actor japonés quien desapareció hace tres meses

Mizuki Itagaki, famoso actor y cantante japonés de 24 años, fue encontrado sin vida, luego de estar desaparecido por más de tres meses. Así la confirmó la familia del joven artista, mediante un comunicado compartido en sus historias de Instagram.

“Nos gustaría expresar nuestra más sincera gratitud a todos los fans que lo apoyaron durante su vida, y al equipo y personas que cuidaron de él en su trabajo”, dicta el texto, en el que también se afirma que el cuerpo de la celebridad se halló en Tokio.

De acuerdo con People en Español, el nipón estaba desaparecido desde inicios de enero y en 2024 sus familiares habrían hecho público que él atravesó una crisis de salud mental. No obstante, de momento no trascendió la causa de su muerte.

Itagaki fue miembro de la boyband M!LK y actuó en varias series televisivas y películas. People asegura que, aunque no es oficial, las autoridades policiales sospechan que el artista falleció el pasado mes de febrero. La familia no ahondó en más detalles sobre el trágico deceso.

Entre las series más reconocidas en las que participó Mizuki Itagaki están Drop (2023), Black Cinderella (2021), Shanai Marriage Honey (2020), Eizouken ni wa Te o Dasu na! (2020), Seirei no Moribito (2017-2018) y Shuriken Sentai Ninninger (2015).

Por su parte, las películas más reconocidas en las que ha participado incluyen Ao Haru Ride (2014), Solomon’s Perjury (2015) y Keep Your Hands Off Eizouken! (2020).