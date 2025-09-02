Hallan muerto a joven modelo en piscina de hotel junto a colega, el cual entró en coma

Una tragedia, que todavía no tiene sin certezas públicas, sacudió Brasil. El modelo Yago Campos, de 25 años, fue hallado muerto en la piscina de la suite de un hotel de lujo en el que se hospedaba en la ciudad de Míkonos, Grecia.

Además, su amigo y colega del modelaje, Ryan Silveira, de 23, estaba inconsciente también en la piscina y fue traslado al hospital en estado de coma. Actualmente, se recupera en el centro médico.

Las circunstancias del episodio aún están bajo investigación por las autoridades griegas, pero familiares recalcan que “cualquier versión que circule afirmando la causa de la muerte (de Yago) es mentirosa y no confirmada”.

¿Quiénes son los modelos brasileños?

El influencer Ryan Silveira tiene 23 años y está internado en Atenas, consciente y hablando con normalidad tras salir del coma, de acuerdo con la familia. Según su hermana, Maine Silveira, el joven aún no recuerda con certeza lo que ocurrió.

Ella contó que minutos antes de lo sucedido llegó a hacer una videollamada con los dos amigos.

“Hablé con ellos minutos antes, estaban felices, iban a una fiesta. Estaban en la piscina. Incluso, la captura de pantalla (del celular) que tengo puede ayudar en la investigación. Esa captura ayudará a precisar el momento en que ellos todavía estaban en la piscina y bien. Ahora toca rezar para que todo salga bien y él pueda regresar pronto”, dijo.

Por su parte, Yago Campos nació en Jacareí y vivía en São José dos Campos, en el interior de São Paulo. El modelo solía compartir en redes sociales registros de viajes y trabajos fotográficos. Ya había visitado países como Francia, Indonesia y Emiratos Árabes Unidos.

En su última publicación en el perfil, subió fotos en Dubái celebrando su cumpleaños. Fue precisamente en ese viaje en el que también estuvo acompañado por Ryan.

El modelo Ryan Silveira era íntimo amigo de Yago Campos. Tras el incidente entró en coma y actualmente se recupera en el hospital. (Instagram)

Ryan y Yago cultivaban una estrecha amistad. Según Maine, hermana de Ryan, “ellos no eran pareja, eran muy amigos”, y llegaron a celebrar juntos el cumpleaños de Yago en Dubái, antes de seguir viaje a Grecia.

“Ellos estaban bromeando, incluso, abrazándose en la piscina, diciendo que el lugar era hermoso. Estaban felices. Después colgué la llamada. No subieron nada de la fiesta y empezamos a extrañarlos”, relató la hermana del influenciador.

Repercusión e investigación

Ante la repercusión, la madre de Ryan, Erica Ursoli, pidió que “dejen de vincular noticias falsas” al estado de salud de su hijo y remarcó que él “pronto saldrá del hospital”.

“Pido que dejen de difundir noticias falsas relacionadas con lo sucedido en Grecia. ¡Ryan está fuera de peligro, hospitalizado y bajo tratamiento! Todo estará bien. Pido empatía ante los chismes malintencionados en este momento doloroso y delicado”, afirmó.

Maine también destacó la importancia de preservar la memoria de Yago.

“Cualquier versión que circule afirmando la causa de la muerte es mentirosa y no confirmada. Recalcamos que, en este momento, la memoria de Yago debe ser preservada con respeto y que su familia y amigos no sean expuestos”, subrayó.

Las autoridades de Grecia analizan las cámaras de seguridad del hotel y esperan el resultado de la autopsia de Yago. En la habitación, funcionarios encontraron una jeringa plástica y sobres con un polvo blanco de composición aún no identificada.