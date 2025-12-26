Viva

Hallan muerta a famosa actriz de ‘El rey león’: su pareja sería el principal sospechoso

La joven promesa de Broadway y madre de una pequeña de tres años falleció el 21 de diciembre

Por Sofía Sánchez Ramírez
Imani Dia Smith, quien interpretó a la versión joven de Nala en el musical de 'El rey león' en Broadway por un año, falleció trágicamente a los 26 años.
Imani Dia Smith, quien interpretó a la versión joven de Nala en el musical de 'El rey león' en Broadway, falleció trágicamente a los 26 años. (GoFundMe/Playbill/GoFundMe/Playbill)







