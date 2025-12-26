Hallan muerta a famosa actriz de ‘El rey león’: su pareja sería el principal sospechoso

Imani Dia Smith, quien interpretó a la versión joven de Nala en el musical de 'El rey león' en Broadway, falleció trágicamente a los 26 años.

Imani Dia Smith, actriz de Broadway que interpretó a la versión joven de Nala en el musical El rey león, murió a los 26 años tras ser apuñalada, aparentemente, por su pareja sentimental.

Según informó el medio especializado en teatro Playbill, el principal sospechoso del crimen, Jordan D. Jackson-Small, fue acusado de asesinato y otros cargos por poner en riesgo la vida de una menor de edad.

La noticia fue dada a conocer por Kira Helper, tía de la víctima, a través de la plataforma GoFundMe, donde inició una recaudación de fondos destinada a apoyar a los padres de la actriz con los gastos funerarios y la atención psicológica.

En ese espacio, Helper describió a la intérprete como “una auténtica artista polifacética” de “personalidad vivaz”.

Smith es recordada por su participación en el musical El rey león, la aclamada producción de Disney Theatrical que adapta la película animada homónima de 1994.

Esta puesta en escena se estrenó en Broadway en 1997 y con el paso de los años se consolidó como un fenómeno teatral, presentado en más de 22 países.