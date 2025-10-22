Hades 66 llega a Costa Rica con su show de trap y reguetón: estos son los detalles

El éxito de Hades 66, 'Pacto (Remix)' superó los 90 millones de reproducciones en Spotify y 184 millones en YouTube.

El artista urbano Hades 66 traerá su energía a Costa Rica el próximo 8 de noviembre, cuando se presente en Río Campo como parte de su gira internacional. La cita marcará su debut en el país y promete un espectáculo de alto impacto para los amantes del trap y el reguetón.

Hades 66, cuyo nombre real es Ángel Yamil Santiago Vázquez, nació en Guaynabo, Puerto Rico. Su estilo combina la fuerza del trap con el reguetón, lo que le ha permitido destacar como una de las nuevas voces del movimiento urbano latino.

Las entradas para su espectáculo están disponibles en el sitio Publitickets.com, con precios de ¢27.000 en general, ¢43.000 en zona VIP y ¢66.000 por persona en mesas VIP, que incluyen espacio para 10 personas. Todos los montos incluyen cargos por servicio.

Hades 66 se convirtió en uno de los artistas puertorriqueños más escuchados en plataformas digitales como Spotify, YouTube y TikTok. Su tema Pacto (Remix), junto a Jay Wheeler, Anuel AA, Bryant Myers y Dei V, superó 90 millones de reproducciones en Spotify y alcanzó más de 184 millones de visualizaciones en YouTube.

Canciones como Pov, Gucci Prada, Lukeando, Diabla, Intro y TrapTelly también consolidaron su nombre en la música urbana.