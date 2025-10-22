Viva

Hades 66 llega a Costa Rica con su show de trap y reguetón: estos son los detalles

El artista puertorriqueño, reconocido por la canción ‘Pacto Remix’, se presentará el 8 de noviembre en Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Fiorella Masís
El éxito de Hades 66, 'Pacto (Remix)' superó los 90 millones de reproducciones en Spotify y 184 millones en YouTube.
El éxito de Hades 66, 'Pacto (Remix)' superó los 90 millones de reproducciones en Spotify y 184 millones en YouTube. (Instagram/Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Hades 66Conciertos 2025
Fiorella Masís

Fiorella Masís

Periodista con nueve años de experiencia, seis de ellos en la sección deportiva de La Nación. Actualmente se encarga de la cobertura del Deportivo Saprissa y de deportes como atletismo, natación y triatlón. Bachiller en Periodismo de la Universidad Latina y licenciada en Comunicación de Mercadeo de la Universidad Americana.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.