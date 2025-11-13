Viva

Guardia penitenciaria condenada por relaciones sexuales con dos reos en sala de oración de prisión

Isabelle Dale fue grabada en encuentros íntimos y se comunicaba con los presos a través de mensajes, cartas y una cuenta de Snapchat

Por O Globo / Brasil / GDA
La funcionaria sostenía relaciones con dos reclusos al mismo tiempo y fue acusada de colaborar en el ingreso de drogas a la cárcel.
La funcionaria sostenía relaciones con dos reclusos al mismo tiempo y fue acusada de colaborar en el ingreso de drogas a la cárcel. (Canva /Daily Star)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

