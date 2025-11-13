Guardia penitenciaria condenada por relaciones sexuales con dos reos en sala de oración de prisión

La funcionaria sostenía relaciones con dos reclusos al mismo tiempo y fue acusada de colaborar en el ingreso de drogas a la cárcel.

Una agente penitenciaria británica enfrentó cargos por haber sostenido relaciones sexuales con dos reclusos de un centro de máxima seguridad, mientras estaba en funciones. El caso generó impacto en el Reino Unido, especialmente por el nivel de acceso que la funcionaria tuvo dentro del penal.

El juicio contra Isabelle Dale, de 23 años, se llevó a cabo en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres. Las autoridades comprobaron que la joven mantuvo vínculos sentimentales y sexuales con dos prisioneros distintos, entre ellos Shahid Sharif, condenado por robo agravado. El hecho ocurrió en el centro penitenciario HMP Swaleside, ubicado en la Isla de Sheppey, al sureste de Inglaterra.

Las pruebas presentadas durante el juicio revelaron que Dale sostenía encuentros con Sharif en una sala de oración dentro del penal, mientras otros internos hacían guardia en la puerta. En una ocasión, cámaras de seguridad la captaron reapareciendo junto al reo solo cuatro minutos después de haber ingresado, aparentemente ajustando su cinturón.

Las autoridades también hallaron mensajes comprometedores. En uno de ellos, Dale le dijo a Sharif que estaba “orgullosa” de él tras escuchar un rap que este le había enviado. La agente lo llamaba Sneaky, apodo que también tenía tatuado en la nuca, y se identificaba a sí misma como Miss Sneaky.

Además, las investigaciones indicaron que Dale habría colaborado con Sharif para introducir drogas y otros objetos ilegales en el penal, utilizando una cuenta de Snapchat administrada por ella como medio para las comunicaciones y el contrabando.

La joven fue detenida en noviembre de 2022, cuando visitaba al mismo recluso en la prisión. Sin embargo, Sharif no era el único en su vida. Los peritajes del caso revelaron que también mantuvo una relación con otro reo, Connor Money, acusado por la muerte de un amigo tras una persecución a alta velocidad en 2019. En un mensaje a este segundo recluso, Dale expresó que temía estar siendo utilizada por su rol como oficial penitenciaria.

Durante el juicio, Dale negó los cargos por mala conducta en cargo público y por intentar ingresar objetos prohibidos al centro de detención. Sin embargo, el jurado la encontró culpable.

Las autoridades señalaron que la sentencia será determinada en una audiencia posterior, en una fecha aún no anunciada.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.