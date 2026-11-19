La espera de 13 años terminó. Grand Theft Auto VI (GTA VI), uno de los videojuegos más esperados de la historia, está disponible desde este jueves 19 de noviembre en Costa Rica, luego de generar enormes expectativas entre sus seguidores y recibir una valoración extraordinariamente positiva de la prensa especializada.

La nueva entrega de Rockstar Games llega a las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X|S con una puntuación de 99 sobre 100 en Metacritic, plataforma que recopila las valoraciones de publicaciones especializadas. El resultado corresponde a 146 reseñas contabilizadas hasta la tarde del miércoles 18 de noviembre.

Entre los medios especializados que otorgaron la máxima calificación están IGN, GameSpot y Game Informer, con 10 sobre 10, así como Eurogamer, VGC y GamesRadar+, que le concedieron cinco estrellas.

Pero ¿qué ha conseguido convencer a los críticos? Las primeras reseñas coinciden en varios aspectos: un mundo abierto extraordinariamente detallado, personajes más complejos, una historia que combina el crimen con el romance y una experiencia que promete mantener ocupados a los usuarios durante decenas de horas.

Cerca de 90 videos de una versión en desarrollo de 'GTA VI' circularon en internet tras la filtración de 2022. (SAMUEL BOIVIN/NurPhoto via AFP)

Un mundo abierto que supera las expectativas

Uno de los aspectos más elogiados es la construcción de Leonida, el estado ficticio inspirado en Miami, donde se desarrolla la aventura, y que alberga a la ficticia Vice City.

Los críticos destacan que Rockstar no se limitó a crear un mapa extenso, sino que construyó un entorno que busca sentirse vivo. Sus calles, habitantes, comercios, carreteras y paisajes presentan numerosos detalles que enriquecen la exploración.

GameSpot destacó la cantidad de pequeños elementos que pueden pasar inadvertidos durante la primera partida, pero que sorprenden al jugador cuando los descubre. IGN, por su parte, elogió las animaciones, los vehículos, el comportamiento de los peatones y la densidad del tráfico.

La propuesta permite recorrer diferentes ambientes, desde las zonas urbanas de Vice City hasta áreas rurales, playas y pantanos, lo que amplía las posibilidades de exploración.

Leonida, el estado ficticio de 'GTA VI' inspirado en Florida, combina las calles de Vice City con playas, zonas rurales y pantanos. (Rockstar Games/'GTA VI')

GTA VI combina la historia criminal de Jason Duval y Lucia Caminos con una relación sentimental inspirada en Bonnie y Clyde.

Según las reseñas, el vínculo se desarrolla mediante misiones y momentos cotidianos que mezclan romance, humor y violencia. A ello se suma una amplia libertad para explorar, cometer delitos y planificar atracos, además de numerosas actividades secundarias: un periodista de The Verge señaló que, tras más de 70 horas y completar la historia principal, aún había experimentado menos del 60% del contenido disponible.

Una evolución técnica y visual

El apartado gráfico figura entre los principales elogios. Las reseñas destacan el realismo de los personajes, sus expresiones, las animaciones y la iluminación, además de la variedad de escenarios que conforman el mundo de Leonida.

La tecnología utilizada permite construir entornos más complejos y poblados, con personajes secundarios que reaccionan a diferentes situaciones y actividades que refuerzan la sensación de inmersión.

Aun así, las reseñas no están exentas de observaciones. The Verge señaló que algunos enfrentamientos pueden sentirse poco fluidos y que el sistema de selección de armas presenta aspectos mejorables. También mencionó pequeños errores técnicos. Estos señalamientos, sin embargo, no han impedido que la recepción general sea ampliamente favorable.

Jason Duval y Lucia Caminos protagonizan 'GTA VI', una aventura en la que su relación sentimental se entrelaza con el crimen. (Rockstar Games/'GTA VI')

Más allá de las valoraciones sobre su jugabilidad, la magnitud del lanzamiento también se refleja en sus expectativas comerciales y su alcance cultural. GTA VI se perfila como uno de los grandes acontecimientos del entretenimiento en 2026, respaldado por una saga que acumula cerca de 480 millones de videojuegos vendidos, de los cuales unos 235 millones corresponden a GTA V, el segundo título más vendido de la historia después de Minecraft.

Según las estimaciones citadas, la nueva entrega superaría los 15 millones de reservas y los $1.500 millones en ingresos previos al estreno, mientras que sus ventas podrían alcanzar los $3.200 millones antes de finalizar el año, frente a una inversión estimada de entre $1.000 millones y $1.500 millones.

Una historia marcada por retrasos y polémicas

El camino hacia el lanzamiento tampoco estuvo libre de dificultades. Rockstar Games tuvo que aplazar en dos ocasiones la llegada del videojuego, inicialmente prevista para 2025. Además, en 2022 sufrió una de las filtraciones más importantes de la industria, cuando cerca de 90 videos con imágenes de una versión en desarrollo fueron difundidos en internet.

La saga también ha enfrentado críticas por la representación de la violencia, los comportamientos delictivos y el papel de las mujeres en sus historias.

La incorporación de Lucia como protagonista jugable representa un cambio importante dentro de una franquicia en la que los personajes principales han sido mayoritariamente masculinos.

Y aunque GTA VI regresa hoy por todo lo alto y todo el mundo parece hipnotizado con el renovado universo, ahora sus productores se enfrentan a un desafío monumental: consolidar el juego, sin olvidar que, sí o sí, deberá superarse a sí mismo en muy poco tiempo. Los fans de los videojuegos son insaciables y los de GTA, mucho más.