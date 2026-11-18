'Grand Theft Auto VI' abre una nueva etapa para la saga de Rockstar, que acumula 480 millones de juegos vendidos desde su creación en 1997. (CHRIS DELMAS/AFP)

GTA VI, la nueva entrega de la saga de gánsteres de Rockstar, sale oficialmente el jueves en Costa Rica, una nueva etapa para esta serie que arrasa desde su creación, en 1997.

-480 millones

El número de juegos vendidos desde su lanzamiento.

Solo GTA V, lanzado en 2013, vendió cerca de 235 millones de unidades, según datos de Take-Two Interactive, la empresa matriz de Rockstar.

Esta entrega, editada para tres generaciones de consolas (PlayStation 3/Xbox 360, PlayStation 4/Xbox One y PlayStation 5/Xbox Series) y para PC, es el segundo videojuego más vendido de la historia, solo por detrás de Minecraft.

Los juegos de GTA, a diferencia de la mayoría de títulos donde los protagonistas son héroes o guerreros, permiten encarnar a forajidos o exconvictos que cometen infracciones en una gran ciudad, perseguidos por las fuerzas de seguridad.

-17

El número de títulos que tendrá la saga con el lanzamiento de GTA VI, incluyendo las expansiones y GTA Online.

-3

Los días que necesitó GTA V para superar los mil millones de dólares de ingresos en 2013, convirtiéndose en el producto de entretenimiento que más rápido alcanzó ese monto, según Take-Two Interactive. La película Avengers: Endgame necesitó cinco días para lograrlo.

-212

Es el tamaño, en gigabytes, de GTA VI, lo que lo convierte en uno de los videojuegos más pesados en su lanzamiento.

El tiempo de descarga va de decenas de minutos a varias horas, según la calidad de la conexión.

Para evitar saturar los servidores, Rockstar estableció una estrategia escalonada que permitió descargarlo durante nueve días antes del lanzamiento.

-13

El número de años que pasaron desde la salida de GTA V, en setiembre de 2013, y el de esta nueva entrega, el 19 de noviembre de 2026.

La comercialización de GTA VI, inicialmente prevista para finales de 2025, se retrasó hasta finales de mayo y luego hasta noviembre de 2026.

Para entender el nivel de impaciencia de los seguidores de la saga, es necesario saber que entre el primer juego y el último hasta la fecha, GTA V, pasaron 16 años.

-6

El número de personajes femeninos jugables en la saga, presentes en el primer título lanzado en 1997 y en la versión para Game Boy Color de GTA 2 (2000), antes de la llegada de Lucía, una de las protagonistas de GTA VI. Representan el 11% de los protagonistas jugables, incluyendo la última entrega.

La proporción de mujeres también sigue siendo muy desequilibrada entre los demás personajes: representan alrededor del 17% de los personajes importantes no jugables y el 21% de los secundarios, según un análisis de AFP basado en unos 3.500 personajes documentados por la web colaborativa Wiki GTA hasta GTA V.

'GTA VI' llega trece años después de 'GTA V', que vendió cerca de 235 millones de copias desde su lanzamiento en 2013. (SEBASTIAN ELIAS UTH/Ritzau Scanpix via AFP)

-20%

Casi una quinta parte de las mujeres de la saga desempeñan oficios relacionados con el sexo (prostitutas, bailarinas de striptease o actrices porno), entre los más de 300 personajes femeninos cuya profesión puede identificarse, según el mismo análisis de AFP.

-90

La cantidad de videos que muestran secuencias de la fase de desarrollo de GTA VI que fueron robados y filtrados en línea en 2022.

-4.000

El número de artículos escritos sobre el juego hasta 2009, según el Guinness World Records, que lo calificó como “la serie de videojuegos más controvertida del mundo”, una categoría que según los expertos en línea fue inventada únicamente para GTA.

-75

Los kilómetros cuadrados del mapa de GTA V, que se sitúa en la ciudad ficticia de Los Santos y sus alrededores.

Esta zona es, con diferencia, la mayor de la saga GTA, aunque mucho más pequeña que en otros videojuegos de mundo abierto.

Para GTA VI, Rockstar prometió un mapa el doble de grande, para albergar la ciudad de Vice City y el estado ficticio de Leonida, con claras inspiraciones de Miami y Florida.

-861

El número de actores que participaron en el doblaje de GTA IV, según la edición 2009 del Guinness World Records. Los títulos de la saga cuentan con voces de estrellas como el roquero Axl Rose, el actor Samuel L. Jackson o el rapero y actor Ice-T.