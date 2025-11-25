Viva

Grupo Niche y Jossie Esteban pondrán a bailar a Costa Rica en un concierto de salsa y merengue

Las entradas para este espectáculo ya están a la venta en el sitio gotticket.cr

Por Jessica Rojas Ch.
Grupo Niche Jossie Esteban concierto internacional Conciertos 2025
La legendaria banda Grupo Niche regresa en concierto a Costa Rica cargada de sus grandes éxitos. (Facebook)







