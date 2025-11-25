Grupo Niche y Jossie Esteban pondrán a bailar a Costa Rica en un concierto de salsa y merengue

La legendaria banda Grupo Niche regresa en concierto a Costa Rica cargada de sus grandes éxitos.

Una fiesta latina cargada de buena salsa y merengue se vivirá en diciembre en Costa Rica, gracias al concierto que presentarán los colombianos del Grupo Niche y el dominicano Jossie Esteban.

La cita está pactada para el sábado 20 de diciembre en el Centro de Convenciones de Costa Rica, en Heredia.

Entre clásicos como Cali pachanguero, Gotas de lluvia, Una aventura, El Cuchu Cu Cha, Pirulo, Noche de copas y El Tiguerón, la promesa de la producción es poner a los ticos a bailar a más no poder.

“Ambas propuestas musicales, cada una desde su género, lograron trascender fronteras y marcar generaciones. El Grupo Niche elevó la salsa colombiana a un nivel global con producciones impecables, mientras que Jossie Esteban llevó el merengue a nuevos mercados con un estilo vibrante y popular”, manifestó Latinzone Records, organizadora del espectáculo, en un comunicado de prensa.

Entradas para el concierto de Niche y Jossie Esteban

Las entradas para el concierto de Grupo Niche y Jossie Esteban en Costa Rica ya están a la venta en el sitio gotticket.cr.

Jossie Esteban pondrá a bailar merengue clásico a quienes vayan a su concierto junto a Grupo Niche. (Archivo)

Desde este martes 25 de noviembre hasta el jueves 27 de noviembre, los boletos estarán en preventa para clientes de Scotiabank. La venta general inicia a partir del viernes 28.

Los precios y localidades son:

Latin Zone Legacy (zona de mesas con 10 puestos): ¢60.000.

Latin Zone Legacy (zona bailable de pie): ¢60.000.

Algo que se quede (zona de mesas con 10 puestos): ¢40.000.

El Tiguerón (zona de pie): ¢15.000.

Más y más conciertos en Costa Rica

En términos musicales, el cierre del 2025 pinta muy bien para Costa Rica, pues una gran variedad de shows esperan conquistar el gusto del público tico. Además, poco a poco, va llenándose la agenda de espectáculos del 2026.

A continuación, le mostramos un pequeño repaso de los espectáculos venideros:

Parque Viva será sede de un evento pocas veces visto en Costa Rica. El 2 de diciembre, el escenario del Anfiteatro Coca-Cola reunirá en el Festival Loserville a Limp Bizkit con 311, Bullet For My Valentine, RiFF RAFF, Ecca Vandal y Slay Squad. En la plataforma eticket.cr se pueden comprar las entradas y estos son los precios:

¢49.500: sectores 401-405-501-505.

¢54.500: sectores 402-404-502-504.

¢59.500: sectores 403-503.

¢84.500: Golden Circle.

El viernes 5 de diciembre, gracias a La Lotería Tour, los mexicanos de Los Tigres del Norte traerán todo su poderío musical a la Cámara de Ganaderos de Liberia.

Los dos conciertos de Bad Bunny en el Estadio Nacional (INS Estadio) prometen ser de los mejores en Costa Rica este 2025. (Archivo)

Los boletos para este show están disponibles en tickt.live. El valor de las entradas es:

VIP: $250.

Preferencial: $165.

General: $60.

Por su parte, Costa Rica será testigo de uno de los espectáculos más grandes de este 2025, gracias al regreso de Bad Bunny al Estadio Nacional (INS Estadio), en La Sabana. El 5 y 6 de diciembre, el recinto deportivo será testigo del espectáculo DeBÍ TiRAR MáS FOTos.

Recientemente, la producción puso a la venta más entradas para este recital.

En cuanto al 2026, hasta el momento se han confirmado shows para enero, marzo, abril, mayo y noviembre.

La Arrolladora Banda El Limón, Jessi Uribe, Luis Alfonso y Edén Muñoz pondrán a bailar al público tico el 17 de enero, en las fiestas de Santa Cruz.

En febrero serán los éxitos del pop noventero los grandes protagonistas del Viva los 90s Fest, evento que se realizará el sábado 7 de febrero, en Parque Viva.

Marzo llega con la potencia de Tyler, the Creator, quien se presentará en Parque Viva el 18.

Por su parte, la música romántica ya tiene dominado a abril con los recitales de Sin Bandera, el día 11, en Parque Viva. Luego vendrá Miguel Bosé el 25, en un recinto por confirmar; y el 29 Laura Pausini, en el Estadio Nacional.

En el Estadio Nacional, Ed Sheeran dará su segundo espectáculo en suelo tico, el 30 de mayo. Por su parte, el italiano Eros Ramazzotti regresa a nuestro país el 18 de noviembre, también al recinto de La Sabana.