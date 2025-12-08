Grupo Frontera vuelve en concierto a Costa Rica

Grupo Frontera se presentó por última vez en concierto en Costa Rica en el festival Picnic del 2025.

La lista de conciertos internacionales en Costa Rica para el 2026 va haciéndose más y más grande. Ahora, es el Grupo Frontera, ícono del regional mexicano, el que confirmó que volverá a nuestro país.

En su perfil de Instagram, la agrupación estadounidense publicó la lista de países que visitarán el próximo año como parte de su gira titulada Triste pero bien c*brón y entre las paradas del tour destaca la que tendrán en Costa Rica.

La fecha establecida es el 26 de abril del 2026. Según consta en la página web del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), ya está autorizado el permiso para la venta de entradas para el espectáculo y, de acuerdo con el documento, el show se realizará en Parque Viva.

La gira internacional llevará al grupo a presentarse en Colombia, Panamá, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, España, Inglaterra, Italia, Argentina y Ecuador.

Hasta el momento, ninguna productora se ha acreditado el montaje del show en nuestro país.