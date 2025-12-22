Gran debate: ¿'Pesadilla antes de Navidad’ es una película de Halloween o navideña?

Jack Skellington, protagonista de 'Pesadilla antes de Navidad', aparece disfrazado de Santa Claus mientras entrega un regalo, capturando la fusión única entre Halloween y Navidad que caracteriza a este clásico animado.

Desde 1993, Pesadilla antes de Navidad (The Nightmare Before Christmas) generó un debate constante entre los fanáticos del cine: ¿Es una película de Halloween o de Navidad? La obra de Tim Burton y Henry Selick reúne elementos únicos de ambas festividades, atrayendo a públicos con sensibilidades muy distintas.

La historia comienza en Halloween Town, una ciudad plagada de calabazas, esqueletos y brujas. Jack Skellington, conocido como el Rey Calabaza, lidera un entorno lleno de sombras y criaturas macabras. Este escenario claramente se inspira en la estética y el espíritu de Halloween.

Pero la historia muestra cómo Jack, cansado de su monótona vida, descubre Christmas Town, un lugar lleno de luz y calidez. Fascinado por su alegría, decide tomar el control de la festividad. Sin embargo, su interpretación distorsionada del espíritu navideño da lugar a regalos terroríficos, como cabezas encogidas.

Sobre la singular combinación entre lo macabro y los elementos festivos de fin de año, Henry Selick, director del filme, señaló al New York Post lo siguiente: “La idea de Tim de combinar Halloween con Navidad, donde a diferencia del miserable Grinch, un Jack Skellington bien intencionado se hace cargo de las vacaciones navideñas, es pura genialidad. Treinta años después de haber dirigido la película, más allá de su capa de caramelo de maíz, esqueletos y vampiros, niños cadáveres y brujas, sé que la cinta en esencia es una película navideña”.

Jack Skellington, disfrazado de Santa Claus, aparece frente a Sally en una escena recordada de 'Pesadilla antes de Navidad'.

Para Selick, aunque el universo espeluznante y sombrío predomina, la esencia del relato se encuentra en la transformación personal que se da gracias a la Navidad.

Además, el arco narrativo de Jack resalta la esencia de la Navidad: el cambio personal y la importancia de las tradiciones. Danny Elfman, compositor de la banda sonora, crea un puente entre ambas celebraciones a través de canciones que reflejan la admiración de Jack por la Navidad (What’s This?) y la atmósfera sombría del filme (This is Halloween).

El impacto cultural de esta cinta es tan significativo que, según el director, Pesadilla antes de Navidad contribuyó a que la temporada navideña comience incluso antes de Halloween.

“Para el egocéntrico Jack, el aprecio por Sally, una consecuencia no deseada, y la prueba final de que Pesadilla es una película navideña, es que antes la gente se quejaba cuando las decoraciones navideñas, los villancicos y la publicidad empezaban a aparecer antes del Día de Acción de Gracias. El impacto cultural de Pesadilla es ahora tan grande que empiezan a vender la Navidad antes de Halloween”, finalizó Selick.