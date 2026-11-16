Grammy 2027: las mujeres dominan las nominaciones a los premios

Los premios Grammy a lo mejor de la música del mundo se entregarán el 7 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. En la ceremonia se premiarán 100 categorías, que van desde la producción musical hasta los diseños de empaques de los discos. En esta edición, la cantante británica Raye llega como la más nominada de la gala.

Este lunes 16 de noviembre, los Grammy anunciaron la lista completa de los artistas nominados a sus galardones. Raye lidera las postulaciones con un total de 11, mientras que la estrella española Rosalía obtuvo nueve.

Raye fue reconocida con candidaturas a tres de las más prestigiosas categorías: mejor álbum, mejor canción y mejor grabación, por su fusión de pop y R&B con influencias de jazz.

Tras brillar la semana anterior en los Latin Grammy como la artista más premiada de la ceremonia, la española Rosalía recibió este lunes 16 de noviembre nueve postulaciones a los Grammy anglosajones. (AFP)

También fue reconocida por su labor como compositora para otros artistas, con una nominación en la relativamente nueva categoría de mejor compositora.

Las nueve nominaciones de Rosalía llegan tras una noche estelar en los Latin Grammy de la semana pasada, donde su álbum de pop clásico vanguardista y envolvente, Lux, se alzó con la victoria.

La cantante Ella Langley, nominada por primera vez y autora del omnipresente éxito Choosin’ Texas, llega a la gala con siete nominaciones, al igual que la también estrella del country Miranda Lambert, coautora de dicho éxito y nominada a productora del año.

La sensación del pop-rock, Olivia Rodrigo, también obtuvo siete nominaciones, al igual que la polifacética Phoebe Bridgers, cuyo tercer álbum de estudio en solitario, Lost Weekend, recibió una gran acogida por parte de la crítica.

Debutantes con gran sensación

Leon Thomas y Olivia Dean, la cantante inglesa del éxito Man I Need, obtuvieron seis nominaciones, al igual que el siempre favorito de la Academia, Bruno Mars.

Como era de esperar, Taylor Swift será una fuerte candidata en las categorías principales por su álbum The Life of a Showgirl, así como por la canción que compuso para la última película de la saga Toy Story.

Tiene cinco posibilidades de ganar.

El trabajo de la joven Olivia Dean fue reconocido por la Academia de la Grabación con seis nominaciones a los premios Grammy. (AFP)

Pero, a pesar de la gloria de los grandes nombres, también resultó ser una edición de los Grammy muy exitosa para los nominados por primera vez.

Los rockeros indie neoyorquinos Geese coronaron un año de gran éxito con sus primeras nominaciones, obteniendo cinco.

Langley es una de las favoritas para la categoría de mejor nuevo artista, pero un grupo de músicos, entre los que se incluyen Geese, - la atrevida estrella del electropop Slayyyter- y el dúo de rock canadiense Angine de Poitrine, podrían dar la sorpresa.

A los nuevos talentos se unirán figuras consagradas de la industria que obtuvieron nominaciones, como Madonna, Paul McCartney, Bruce Springsteen y The Rolling Stones.

La entrega de los Grammy se transmitirá por la cadena estadounidense ABC y estará disponible en streaming en Disney+ y Hulu; será la primera vez en medio siglo que la ceremonia no será transmitida por CBS.

Nominados a las principales categorías de los Grammy 2027

Álbum del año

Phoebe Bridges – Lost Weekend.

Olivia Dean – The Art of Loving.

Ella Langley – Dandelion .

. Bruno Mars – The Romantic.

Raye – This Music May Contain Hope .

. Olivia Rodrigo – You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love.

Rosalía – Lux (Complete Works) .

. Taylor Swift – The Life of a Showgirl.

Canción del año

Rosalía con Björk, Yves Tumor – Berghain .

. Ella Langley – Choosin’ Texas .

. Olivia Rodrigo – The Cure .

. Ariana Grande – Hate That I Made You Love Me.

Taylor Swift – I Knew It, I Knew You .

. Olivia Dean – Man I Need .

. Bruno Mars – Risk It All.

Raye – Where Is My Husband!

Grabación del año

Olivia Dean – Man I Need.

Ella Langley – Choosin’ Texas .

. Bruno Mars – I Just Might.

Raye – Where Is My Husband!

Olivia Rodrigo – The Cure.

Rosalía con Björk, Yves Tumor – Berghain.

Taylor Swift – The Fate of Ophelia.

Tame Impala with Jennie – Dracula.

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