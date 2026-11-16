AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Viva

Grammy 2027: las mujeres dominan las nominaciones a los premios

La mañana de este lunes se anunciaron los nombres de los y las artistas nominados a los galardones de la Academia de la Grabación

Raye
La cantautora británica Raye dominó las nominaciones de los Grammy 2027 con un total de 11 postulaciones. Facebook

Jessica Rojas Ch. y AFP