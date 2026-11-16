Premios Grammy 2027: estos son los nominados a las principales categorías

La mañana de este lunes 16 de noviembre, la Academia de la Grabación anunció la lista de nominados a los premios Grammy 2027, que reconocen lo mejor de la música del mundo.

La confirmación de los postulados a las principales categorías de los galardones fue transmitida en vivo, con la participación de varios artistas que ganaron en años anteriores.

La ceremonia se realizará el 7 de febrero de 2027 en el Crypto.com Arena, en Los Ángeles.

Entre los anuncios se confirmó quiénes están en la competencia por los galardones más importantes: mejor nuevo artista, grabación del año, disco del año y canción del año.

En el caso de los aspirantes a mejor nuevo artista, destacaron los nombres de Angine de Poitrine, Geese, Ella Langley, Slayyyter, Sienna Spiro, Don Toliver, Remi Wolf y The Womack Sisters.

Hace pocos días la española Rosalía fue la gran vencedora de los Latin Grammy. Este lunes se confirmó que está en la competencia en varias categorías para la versión anglosajona de los galardones. (AFP)

En la categoría grabación del año figuran Man I Need (Olivia Dean), Choosin’ Texas (Ella Langley), I Just Might (Bruno Mars), Where Is My Husband! (Raye), The Cure (Olivia Rodrigo), Berghain (Rosalía), The Fate of Ophelia (Taylor Swift) y Dracula (Tame Impala).

Para disco del año compiten Lost Weekend (Phoebe Bridgers), The Art of Loving (Olivia Dean), Dandelion (Ella Langley), The Romantic (Bruno Mars), This Music May Contain Hope (Raye), You Seem Pretty Sad For a Girl So In Love (Olivia Rodrigo), Lux (Rosalía) y The Life of a Showgirl (Taylor Swift).

Curiosidades de las nominaciones a los Grammy 2027

La artista con más nominaciones para los Grammy 2027 es la británica Raye, quien contabiliza 11 postulaciones.

Otro detalle muy llamativo de esta edición de los galardones es que la española Rosalía se impuso como la segunda artista más nominada con nueve candidaturas, tres de ellas en categorías principales.

De acuerdo con el diario español El País, Taylor Swift empató a Kendrick Lamar con más discos consecutivos nominados al mejor del año (con cinco cada uno). Otro récord que se impuso fue el de Beyoncé, quien superó las 100 nominaciones al Grammy en su carrera.