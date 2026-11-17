La periodista Glenda Umaña lamentó el asesinato del comunicador costarricense Camilo Rodríguez y pidió esclarecer las circunstancias del crimen, ocurrido la tarde del lunes 16 de noviembre en la ruta 32, en San Miguel de Santo Domingo de Heredia.

En una publicación en Instagram, acompañada de una fotografía del periodista, expresó su consternación y llamó a encontrar a los responsables.

“Uno no sabe ni cómo dar este tipo de noticias”

Con esas palabras, Umaña inició el mensaje en el que recordó a su colega y reflexionó sobre el impacto de su muerte. La periodista describió a Rodríguez como una figura “polémica y controversial”, que dedicó sus últimos años a denunciar lo que él señalaba como actividades relacionadas con el narcotráfico.

También hizo referencia a la situación familiar que el comunicador había expuesto públicamente. Según recordó Umaña, Camilo Rodríguez consideraba una gran injusticia no poder ver a sus hijos, un aspecto de su vida personal que también había ocupado titulares.

En su publicación, la periodista explicó que decidió no reproducir las imágenes que circulaban de Rodríguez sin vida dentro del vehículo, por respeto. Asimismo, advirtió que, al momento de escribir su mensaje, no contaba con información adicional que permitiera sacar conclusiones sobre las circunstancias del asesinato.

Un llamado a esclarecer el crimen

Umaña señaló que el homicidio dejaba numerosas preguntas y subrayó la necesidad de determinar tanto el motivo del ataque como la identidad de quienes estuvieron detrás.

“Será fundamental esclarecer el móvil del asesinato y determinar quiénes están detrás de este crimen”, manifestó.

La comunicadora insistió en que las diferencias o controversias alrededor de Rodríguez no debían restar importancia a lo ocurrido.

“Más allá de las controversias, las diferencias o las historias personales, ninguna vida debería terminar de esta manera”, escribió.

Umaña cerró su mensaje con una petición de justicia y una despedida para su colega: “Ahora corresponde a las autoridades esclarecer los hechos y encontrar respuestas. La verdad y la justicia son lo mínimo que merece este caso. Paz a sus restos”.

El caso

Rodríguez fue atacado a balazos cerca de las 3:20 p. m. del 16 del noviembre, mientras conducía un vehículo rojo. Según los reportes y las imágenes de una cámara de seguridad, dos sujetos que viajaban en una motocicleta se acercaron y dispararon contra él. Cuando los socorristas llegaron al lugar, el comunicador ya había fallecido.

En los últimos años, Rodríguez había mantenido una activa presencia en redes sociales, donde publicaba denuncias sobre presuntos vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado. Tras el homicidio, el fiscal general, Carlo Díaz, indicó que las autoridades revisarían esos señalamientos como parte de la investigación, sin que ello permita establecer de antemano el móvil del ataque.