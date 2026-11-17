La Fiscalía mantiene abiertas varias líneas de investigación por el homicidio del periodista Camilo Rodríguez Chaverri, entre ellas posibles vínculos con el narcotráfico y la política, dos de los ámbitos sobre los cuales el comunicador hacía denuncias públicas.

El fiscal general, Carlo Díaz, confirmó a La Nación que las pesquisas contemplan esas dos vertientes, aunque también mantienen abierta la posibilidad de que el crimen tenga relación con asuntos empresariales. “Hay líneas, por supuesto, de narcotráfico, que don Camilo siempre denunciaba. También hay líneas políticas”, manifestó el jerarca del Ministerio Público.

Díaz explicó que, por el momento, no es posible precisar cuántas hipótesis se siguen, debido a la información que han recibido los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y a los datos que algunas personas han aportado mediante la línea confidencial.

“Son varias, no le puedo hablar de cantidad”, indicó el fiscal general, quien confirmó que también han recibido información directamente en el OIJ. El jerarca advirtió que el caso requerirá un trabajo minucioso debido a la cantidad de personas que Rodríguez mencionaba en sus redes sociales y a las denuncias que realizaba contra ellas.

El levantamiento del cuerpo del periodista Camilo Rodríguez se completó a eso de las 9:15 p. m. Rodríguez fue atacado por dos sicarios que se movilizaron en una motocicleta. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Según Díaz, el periodista solía hacer sus señalamientos con el narcotráfico, incluso cuando se refería a asuntos políticos. “La cantidad de personas que él en sus redes mencionaba como posibles narcotraficantes (…) hace que efectivamente las posibles personas que él mencionara y que podrían tener interés en darle muerte, sean múltiples”, explicó.

Por esa razón, consideró que la investigación será compleja y requerirá examinar cuidadosamente los elementos de prueba correspondientes a cada una de las hipótesis.

Díaz agregó que la Fiscalía y el OIJ reforzarán los recursos destinados al caso, debido a las características del homicidio y a los antecedentes de denuncias que había hecho el comunicador. “Creo que desde ese punto de vista sí va a haber una investigación reforzada por parte del OIJ y la Fiscalía”, señaló.

Denuncias por amenazas

El fiscal general también confirmó que Rodríguez había presentado denuncias por amenazas y que, ante esa situación, se le había propuesto someterse a medidas de protección.

Sin embargo, el comunicador no aceptó la protección que le ofrecía el equipo técnico del Ministerio Público. “Él nunca quiso someterse a la protección que se le proponía por parte del equipo técnico. Entonces no hubo en realidad nunca medidas de protección a su favor”, explicó Díaz.

El asesinato de Rodríguez ocurrió la tarde del lunes 16 de noviembre, cuando conducía un vehículo por la ruta 32, en San Miguel de Santo Domingo de Heredia. Dos hombres que viajaban en una motocicleta lo interceptaron y le dispararon en múltiples ocasiones.

Como parte de las diligencias iniciales, la Fiscalía y el OIJ allanaron el apartamento del periodista durante la noche del lunes y la madrugada del martes.

Tras esa diligencia, que concluyó a las 3 a. m., decomisaron cuatro teléfonos celulares, un disco duro y varios dispositivos electrónicos y documentación, que serán sometidos a análisis para buscar información que permita esclarecer el móvil del crimen y determinar quiénes pudieron ordenar su ejecución.