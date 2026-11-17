La Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Heredia, decomisaron cuatro teléfonos celulares, varios dispositivos electrónicos y documentación durante un allanamiento efectuado en el apartamento del periodista Camilo Rodríguez, asesinado a balazos la tarde del lunes 16 de noviembre en la ruta 32, en San Miguel de Santo Domingo de Heredia.

El operativo concluyó aproximadamente a las 3 a. m. de este martes. Los investigadores buscaban información que permita reconstruir las actividades del comunicador y determinar si alguno de los elementos recopilados aporta indicios sobre el móvil del homicidio y las personas que pudieron ordenar su ejecución.

El fiscal general, Carlo Díaz, confirmó a La Nación que la Fiscalía solicitó autorización a una jueza para abrir los dispositivos electrónicos y someterlos a análisis, para “ver si en ellos encontramos algún indicio que pueda guiarnos para esclarecer el hecho”, explicó Díaz.

El jefe del Ministerio Público indicó que la investigación contempla las distintas denuncias que Rodríguez había hecho públicamente contra diversas personas, una circunstancia que podría ampliar el número de posibles líneas de investigación. “Don Camilo realizaba denuncias de todo tipo a muchas personas”, manifestó el fiscal general.

El periodista Camilo Rodríguez Chaverri fue asesinado la tarde del 16 de noviembre en San Miguel de Santo Domingo de Heredia, sobre la ruta 32. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Díaz señaló que, en coordinación con el director interino del OIJ, Michael Soto, han recibido información que apunta a posibles líneas de investigación. Sin embargo, advirtió que algunas de ellas incluso presentan contradicciones.

“Tenemos que investigar todas las posibles informaciones y por supuesto ir guiando la investigación por la que sea jurídicamente y probatoriamente más viable. Pero como le digo, desde este momento no hemos descartado ninguna línea de investigación”, afirmó.

El jerarca reconoció que el caso podría resultar complejo precisamente por la cantidad de hechos que el periodista denunciaba y las personas a las que señalaba públicamente.

“Creo que va a ser una investigación bastante compleja, precisamente por eso, por la gran cantidad de hechos que él denunciaba y personas que él denunciaba, que podrían ser de alguna manera las personas que ordenaron la ejecución de don Camilo”, agregó.

Por su parte, Vladimir Muñoz, subdirector interino del OIJ, explicó que el allanamiento respondió a la necesidad de profundizar en el conocimiento de la víctima y recopilar elementos que permitan orientar las pesquisas.

“En este tipo de casos conocer a profundidad la víctima, hacer todo un análisis y una investigación profunda sobre la victimología, nos permite tirar líneas y orientar un poco la investigación, establecer de dónde pudo haber provenido el homicidio”, declaró.

Muñoz indicó que el OIJ coordinó con la Fiscalía y el Juzgado Penal de Heredia la diligencia en la vivienda del comunicador para recopilar información que eventualmente pudiera estar relacionada con las circunstancias que rodearon el crimen.

“Decomisamos algunos elementos electrónicos, dispositivos, algún tipo de documentación, pero todo eso va a ser emitido a los análisis forenses, también a la investigación profunda del criminal para poder tener algún vínculo que nos ligue eventualmente con el móvil”, manifestó.

Investigación por el homicidio

El allanamiento se ejecutó mientras los agentes judiciales avanzan en la reconstrucción del asesinato de Rodríguez, quien fue interceptado por dos hombres que viajaban en una motocicleta tipo montañera cuando conducía un pickup por la ruta 32.

Según explicó Muñoz este martes, el OIJ sospecha que los dos sicarios pudieron contar con el apoyo de otras personas para ejecutar el homicidio.

“Tenemos muy claro que estos dos sicarios a bordo de esta moto estaban cumpliendo una labor, que era dar muerte al periodista; probablemente tenemos otras personas involucradas”, indicó el jefe policial.

Los investigadores analizan imágenes de cámaras de seguridad para determinar si otros motociclistas participaron en el seguimiento de Rodríguez o si algún vehículo marcó sus movimientos antes del ataque.

También buscan establecer desde qué punto del recorrido comenzaron a seguir al comunicador y en qué momento se habría girado la orden de asesinarlo.