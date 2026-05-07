Glenda Umaña reapareció en CNN 12 años después de su despido: ‘Tengo el corazón lleno de emociones’

Más de una década después de su salida, la reconocida periodista costarricense Glenda Umaña reapareció en la señal de la cadena internacional CNN en Español, en la cual trabajó durante 18 años.

A través de sus redes sociales, Umaña compartió su emoción por el retorno a la pantalla del prestigioso medio, esta vez como invitada de un programa especial dirigido por su colega mexicana Rebeka Kelly.

“Confieso que tengo el corazón lleno de emociones. Me siento profundamente honrada por esta invitación, precisamente en un momento tan sensible para quienes tuvimos el privilegio de vivir de cerca la visión, la pasión y la revolución que impulsó Ted Turner”, escribió.

La tica estuvo presente en el espacio que se transmitió a las 7:30 a. m. (hora de Costa Rica), y en el que se hizo homenaje a Turner, fundador de la empresa, fallecido este 6 de mayo a los 87 años.

“Recordando al hombre que cambió para siempre la historia de la televisión y de las noticias en el mundo: el creador de CNN. Para mí, un espacio muy especial para compartir recuerdos, historias y emociones de aquella época inolvidable que transformó nuestras vidas y nuestra profesión”, comentó la experimentada periodista.

Glenda Umaña destacó como una de las primeras figuras costarricenses del periodismo que lograron internacionalizarse. Llegó a CNN en 1996 y se mantuvo allí hasta 2014, año en que fue despedida cuando estaba al frente del proyecto Café CNN.