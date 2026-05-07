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Glenda Umaña reapareció en CNN 12 años después de su despido: ‘Tengo el corazón lleno de emociones’

A través de sus redes sociales, la experimentada comunicadora anunció su participación en un programa especial de la famosa cadena televisiva

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Por Juan Pablo Sanabria
Glenda Umaña trabajó en CNN desde 1996 hasta 2014. (John Durán)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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