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Ginnés Rodríguez terminó en el hospital tras sufrir profundo corte en su mano: esto pasó

La presentadora sufrió un accidente doméstico y publicó las dolorosas imágenes de su mano ensangrentada

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Por Fiorella Montoya

La presentadora Ginnés Rodríguez se llevó un tremendo susto la noche de este lunes 10 de agosto, luego de que tuviera que terminar en el hospital con puntadas en su mano.








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Ginnés Rodríguez
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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