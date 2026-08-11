Ginnés Rodríguez terminó en el hospital tras sufrir profundo corte en su mano: esto pasó

La presentadora Ginnés Rodríguez se llevó un tremendo susto la noche de este lunes 10 de agosto, luego de que tuviera que terminar en el hospital con puntadas en su mano.

Mediante algunos videos en sus redes sociales dio a conocer la situación con la leyenda “imágenes sensibles”, ya que mostró la herida con gran cantidad de sangre y el procedimiento de sutura.

“Casi me llevo el dedo gordo; estaba lavando un vaso y me lo rebané, está muy feo. Voy a ir al Hospital de Heredia para que me lo vean y de feria fue la mano derecha”, dijo al mostrar la dolorosa herida.

Ginnés Rodríguez mostró el corte en su mano. (Captura de pantalla /Captura de pantalla)

Incluso mostró los momentos en que el doctor cosía su mano y ella no podía parar de reír.

“Dios bendiga a todas las personas que con su carisma te hacen más llevadero un momento incómodo. Gracias, Chico, y al doc. Andrés Madrigal”, escribió en agradecimiento a los profesionales que la atendieron.

Posteriormente, publicó su conocida sección “Es lunes” y aprovechó para conversar del accidente que sufrió, mientras tenía su mano envuelta en la gasa que colocan en los hospitales.

“Yo agradezco no haberme tocado el tendón, a la gente del hospital y a mi hermana que vino a ayudarme con todo... Mis planes no son los mejores planes, son los de Dios. Creo que esto que me pasó es parte de un plan que tiene algo bueno; después de que falleció Gerardo, yo decidí confiar”, contó.

Además, les dijo a sus seguidores que vieran los cambios de planes como algo bueno que está por pasar. Ginnés no podrá editar debido a la lesión de su dedo, pero dejó una gran lección de positivismo.