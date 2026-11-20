Ginnés Rodríguez mostró con orgullo la cicatriz que le quedó tras la cirugía de columna a la que se sometió el pasado 17 de marzo para corregir una escoliosis que la afectaba desde la adolescencia.

La periodista costarricense compartió imágenes de su espalda y contó que recibió buenas noticias durante una reciente revisión médica.

Rodríguez explicó que esta semana acudió al Hospital Calderón Guardia para una valoración. Según contó, los resultados fueron positivos y los especialistas confirmaron que la recuperación de su columna avanza favorablemente.

“Vean qué belleza de cicatriz, vean qué hermosa que está mi espalda. ¡Ay! Yo me siento tan feliz, de verdad. Para mí esta cicatriz representa tanto agradecimiento”, expresó.

La comunicadora también reveló que ya recibió autorización médica para retomar la actividad física, una noticia que celebró con entusiasmo.

“De hecho, ya está muy fusionada toda la columna. Ya me dieron el visto bueno para hacer ejercicios nuevamente. Así que mucho que agradecer, mucho que enseñar”, agregó.

La cirugía a la que se sometió en marzo fue un procedimiento complejo en el que los especialistas corrigieron la desviación de su columna mediante la colocación de tornillos y varillas de titanio.