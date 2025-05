Gerard Piqué tuvo inesperada reacción al debut musical en solitario de sus hijos con Shakira

Milan y Sasha, hijos de Shakira y Gerard Piqué, lanzaron su primera canción titulada The One. La pieza se publicó como parte de un proyecto académico en colaboración con Let it Beat Academy, una fundación musical que impulsa nuevos talentos entre los 10 y 20 años.

El sencillo se encuentra en plataformas como YouTube, donde ya suma más de 954.000 visualizaciones, y forma parte del álbum All for you. Milan, de 12 años, compuso y cantó la canción, mientras que Sasha, de 10 años, ejecutó la batería.

Ambos presentaron el tema durante una gala realizada en Miami, evento al que asistió su madre.

Shakira celebró el lanzamiento con un video publicado en su cuenta de Instagram. Acompañó el clip con la frase “¡Qué regalo más lindo para este día!”, en referencia al Día de la Madre en países como Estados Unidos.

Reacción discreta de Piqué

Gerard Piqué no ofreció comentarios públicos tras el estreno del video, pero su entorno aseguró al programa Espejo Público que el exjugador del Barcelona no mostró descontento alguno.

Fuentes cercanas indicaron que no tenía intención de pronunciarse y que aceptó con tranquilidad la aparición de sus hijos en el proyecto musical.

Aunque muchos asociaron la canción directamente con Shakira, el proyecto surgió como una iniciativa escolar. Sin embargo, la artista priorizó la participación de sus hijos y pospuso un concierto en Carolina del Norte para estar presente en la gala.

Según la información divulgada, Shakira reiteró que la educación de Milan y Sasha está bajo su responsabilidad. Además, aseguró que no existían tensiones y que este tipo de actividades se trataban de experiencias puntuales promovidas por el colegio.

La gira de Shakira continúa

La colombiana continúa con su gira Las mujeres ya no lloran por Estados Unidos. El primer concierto tendrá lugar en Charlotte, Carolina del Norte, este martes, donde se espera la participación del cantante Alejandro Sanz como invitado.

El recorrido abarcará la costa este del 13 de mayo al 7 de junio, seguirá por Texas del 11 al 15 de junio y concluirá en la costa oeste el 30 de junio con un espectáculo en San Francisco.

Posteriormente, iniciará la segunda etapa latinoamericana en Tijuana el 11 de agosto. Entre las ciudades mexicanas incluidas están Hermosillo, Chihuahua, Torreón, Monterrey, Ciudad de México, Querétaro, Guadalajara y Puebla, donde finalizará el 12 de setiembre.

