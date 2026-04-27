Viva

‘Gente aprovechada’: Christy Marín la emprende contra estas personas por situación que la indignó (video)

La especialista en protocolo lanzó un contundente mensaje a través de sus redes sociales

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Christy Marín, experta en protocolo
Christy Marín, experta en protocolo costarricense, no se guardó su opinión ante una viral escena. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Christy Marín
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.