‘Gente aprovechada’: Christy Marín la emprende contra estas personas por situación que la indignó (video)

Christy Marín, experta en protocolo costarricense, no se guardó su opinión ante una viral escena.

Christy Marín, reconocida especialista en protocolo costarricense, apuntó contra varias personas por una reciente situación que se volvió viral y que causó en ella gran indignación.

La noche del sábado 25 de abril, los focos de buena parte del mundo se pusieron sobre Estados Unidos, debido a un tiroteo ocurrido en las afueras de la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

El ataque provocó caos en el evento y, en medio de la desesperación de los presentes, se dio una insólita escena que, a primera vista, no trascendió, y fue la que indignó a la tica.

Varios medios internacionales como el ABC de España difundieron videos en los que se ve a algunas personas llevándose las botellas destinadas para la cena, durante la evacuación.

Para muchos, el curioso momento se tornó cómico e incluso algunos usuarios bromearon con que hubieran actuado de la misma forma. Sin embargo, para Christy Marín es penoso lo hecho por los invitados al evento.

“Qué pena ajena con la gente aprovechada, que ve una oportunidad en medio del ‘caos’”, escribió Marín en una historia de Instagram en la que reposteó el video del medio español.