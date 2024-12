Gaviota, Marfil, Pato Barraza y la Sinfónica juntos, flamenco y más: Póngale ojo a la música tica en el FIA

El Festival Internacional de las Artes (FIA) levanta la expectativa por saber cuáles artistas de otras latitudes visitarán Costa Rica. No obstante, el talento tico es fundamental en esta fiesta artística y en la edición 2024 ofrece varios conciertos con sello nacional a los que vale la pena ponerle el ojo.

Todos estos conciertos se llevarán a cabo en lugares abiertos de San José, por lo cual serán de entrada gratuita. A continuación les detallamos los shows.

Gran salón Costa Rica

La Plaza de la Democracia se convertirá en uno de esos salones de baile de antaño, donde apercollados miles de ticos han disfrutado del bolero, el pirateado y el swing criollo. Este concierto tendrá en tarima a Sandra Solano –conocida como la Señora del Bolero–, Luis Diego Solórzano, a la agrupación Costa Rica con Alma de Bolero, y a la Orquesta La Solución.

La cita para disfrutar de Gran salón Costa Rica es el 4 de diciembre, a las 8:30 p. m.

Costa Rica Sinfónica

La Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil acompañará a grandes nombres de la música nacional que llevan décadas de trayectoria: Marfil, Pato Barraza, Éditus, Gaviota, Suite Doble y Humberto Vargas. Muchos de los temas que toda Costa Rica se sabe y que ha coreado en múltiples ocasiones, sonarán con el grandioso acompañamiento de una orquesta.

Marfil interpretará temas como Rastaman, Representó y Sacaboom; Éditus interpretará Tambito josefino, Vlas y Pasaje abierto; Gaviota tocará Soy tico, Costa Rica baila y canta, y Que vas a hacer esta noche. Por su parte, Inconsciente Colectivo (banda de Pato Barraza) presentará Nueva Era, Condición y Frágil; Suite Doble interpretará sus clásicos 6, Al final y Profanar, mientras que Humberto Vargas hará lo suyo con Dilo de una vez, Piedra, papel y Tijera y Sería mejor.

El concierto será el 5 de diciembre, a las 6 p. m., en la Plaza de la Democracia.

Gaviota (izquierda), Marfil (derecha), Pato Barraza, Humberto Vargas, Éditus y Suite Doble juntarán sus clásicos en un concierto del FIA 2024.

Orquesta Sinfónica del Mar

Los integrantes del Sinem Cóbano-Paquera vendrán de Puntarenas para regalar un espectáculo con sabor a Navidad en San José. La agrupación interpretará un repertorio de música navideña, con temas como We Wish You a Merry Christmas y Santa Claus llegó a la ciudad.

Este espectáculo se presentará en la tarima de la feria Hecho Aquí, que tendrá lugar en la Antigua Aduana. La cita es el viernes 6 diciembre, a las 2 p. m.

Flamenco por Lorca

Como en un tablao (espacios donde se presentan artistas de flamenco) de la misma Andalucía, pero sin tener que cruzar el charco, el grupo costarricense Mestizzo pondrá el quejío, baile y “duende” de la música flamenca en el FIA.

La agrupación tica presentará un repertorio especial con las letras del poeta Federico García Lorca que se fundieron en el corazón de la música española. Murió al amanecer o La leyenda del tiempo son alguno de los poemas cuyos versos se cantan como melodías flamencas.

El tablao se montará en la Plaza de la Democracia el viernes 6 diciembre, a las 5 p. m.

Concierto en la Catedral

La Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Sinfónico tomarán la Catedral Metropolitana de San José para ofrecer un concierto navideño este viernes 6 diciembre, a las 7 p. m. La soprano costarricense María Jesús Castro hará una interpretación solista de la pieza Repentir, de Charles Gounod.

El repertorio será variado e incluirá obras de música clásica, villancicos costarricenses de la compositora Rocío Sanz (con arreglos de Vinicio Meza) y canciones tradicionales de la época como ¿A dónde vais, zagales?, entre otros.

La agrupación Tablao Flamenco Mestizzo presentará musicalizaciones de poemas de Federico García Lorca.

Música popular latinoamericana

Rancheras, boleros, sones, baladas..., el jardín musical de Latinoamérica es tan floreado como la región misma. La Banda de Conciertos de Alajuela junto a la Dirección General de Bandas darán una pincelada de este amplio paisaje.

Este concierto que repasará las canciones que han dejado huella en el continente, se llevará a cabo en la tarima de la feria Hecho Aquí el sábado 7 diciembre, a las 11 a. m.

Especial de rock

El SINEM de Los Santos traerá su fiesta al FIA 2024. La institución celebrará su aniversario con un concierto de rock. El evento se llevará a cabo el 8 de diciembre (día de cierre del Festival), a las 11 a. m., en la tarima de la feria Hecho Aquí.

Fiesta Sonora Latina

La Banda de Conciertos de San José también dirá presente en el FIA junto a la Dirección General Bandas. Este concierto también repasará el repertorio latinoamericano, pero enfocado en montar un bailongo en la capital.

El espectáculo será el 8 diciembre, a las 4 p. m., en la Plaza de la Democracia.