Gabriela Jiménez, de Teletica, sufrió las consecuencias de una grabación adversa e inesperada (video)

Gabriela Jiménez, periodista y presentadora de Teletica, mostró que no le arruga la cara a ninguna cobertura y que, más bien, la adrenalina es una de sus pasiones. Por esta razón, no tuvo mayor problema en sufrir las consecuencias de una grabación que no salió como esperaba.

Jiménez grabó en una pista de kart cross en Sarapiquí; sin embargo, desconocía que el día anterior llovió con fuerza, por lo que el lugar era un completo barrial. De este modo, las condiciones del recinto le jugaron una mala a pasada a la comunicadora, quien llegó vestida con enagua y tenis blancas.

No obstante, esto no la echó para atrás, e hizo el circuito a bordo de un cuadraciclo. Al final acabó embarrialada y sus prendas mudaron a un color café, según lo dejó ver en un video en sus redes sociales.

“Y el trabajo ‘sucio’ alguien lo tenía que hacer... porque ningún camarógrafo se atrevió. Lo hago por el equipo. Lo que es adrenalina, ¡siempre sí!”, escribió.

Por si fuera poco, uno de sus compañeros camarógrafos del programa 7 estrellas, reveló que Jiménez tampoco llevó ropa extra y tuvo que almorzar todavía cubierta de barro.

“Se me olvidó traer más ropa. A veces pasan esos chascarrillos, pero sin almuerzo no me quedo. Digna, fui a comer”, comentó con humor la periodista deportiva.