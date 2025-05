Fuerza Regida en Costa Rica: concierto fue cancelado

La producción del concierto de Fuerza Regida en Costa Rica anunció que el espectáculo fue cancelado.

El show estaba pactado para el jueves 17 de mayo, en Parque Viva.

“Debido a temas logísticos ajenos a la producción local y a la banda, el concierto de Fuerza Regida, como parte de su gira Esto no es un tour, programado para el 17 de mayo en Parque Viva, será cancelado”, explicó en sus redes sociales la productora Más show, este viernes 9 de mayo.

Agregaron que la empresa Ticketsite procederá con la devolución del valor de las entradas adquiridas de forma automática, directamente a la tarjeta con la que se realizó la compra.

En caso de tener alguna duda, las personas que compraron sus boletos pueden comunicarse con el servicio al cliente de la tiquetera a través de WhatsApp 7096-5665 o al correo info@ticketsite.net.

Fuerza Regida, la banda de música regional mexicana originaria de San Bernardino, California, había anunciado su tour internacional en redes sociales. La serie de conciertos incluye presentaciones en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Puerto Rico y Colombia. Costa Rica figuraba en la lista, pero ya no será parte del recorrido.

“Estamos emocionados de llevar nuestra música a países que tanto nos han pedido”, había afirmado Jesús JOP Ortiz Paz, líder de la banda, en una entrevista con Billboard Español.

“Estos shows son una muestra de que la música no tiene fronteras. Estamos muy agradecidos con nuestros fans por hacerlo posible. ¡Estamos listos para compartir toda nuestra energía con todos ustedes, we going global, ¡gracias a Dios!”, expresó al medio.