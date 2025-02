Fuerza Regida anuncia conciertos y Costa Rica está en la lista

Fuerza Regida, la banda de música regional mexicana originaria de San Bernardino, California, anunció su gira Esto no es un tour en redes sociales. La serie de conciertos incluirá presentaciones en Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Puerto Rico y Colombia.

“Estamos emocionados de llevar nuestra música a países que tanto nos han pedido”, afirmó Jesús “JOP” Ortiz Paz, líder de la banda, en una entrevista con Billboard Español.

“Estos shows son una muestra de que la música no tiene fronteras, y estamos muy agradecidos con nuestros fans por hacerlo posible. ¡Estamos listos para compartir toda nuestra energía con todos ustedes, we going global, ¡gracias a Dios!”, expresó al medio.

LEA MÁS: Vea en fotos a Maluma, Mon Laferte, Morat, Grupo Frontera y más estrellas que brillaron en Picnic 2025

Los intérpretes de Que Onda y Bebe Dame no revelaron las fechas de los conciertos, pero indicaron que las entradas estarán disponibles a partir del 20 de febrero.

Sin embargo, Billboard, que anticipó la noticia en exclusiva, publicó las fechas de la gira. Según el medio, Fuerza Regida visitará Costa Rica el 17 de mayo en Parque Viva. La agrupación aún no ha confirmado esta información.