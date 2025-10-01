Fue un papelón en los cines, estaba condenada al olvido y se convirtió en la película que todos aman

El Gran Lebowski pasó de ser un fracaso de taquilla a una comedia de culto que hoy inspira festivales y una religión global.

El Gran Lebowski no fue un éxito desde el inicio. En su estreno en marzo de 1998, la comedia de los hermanos Coen no logró cautivar a los espectadores ni a los críticos.

La película presentaba a Jeffrey Lebowski, un personaje desaliñado, desempleado y obsesionado con el boliche y los cócteles White Russian. Pese a su singularidad, pasó desapercibida en un momento donde Titanic dominaba la taquilla mundial.

Cifras decepcionantes

Con un presupuesto de $15 millones, la producción recaudó solo $18 millones en Estados Unidos y $46,7 millones a nivel mundial. El resultado fue considerado un fracaso comercial, sobre todo al comparar su desempeño con Fargo, la aclamada película anterior de los Coen que había ganado un Óscar.

El contexto también influyó en su escaso impacto. Titanic acumulaba 20 semanas en cartelera y su arrastre impedía que otras propuestas más arriesgadas se posicionaran.

El tráiler no logró transmitir el tono real de la película. Mostraba una historia caótica, sin claridad sobre su género o propósito. La estrategia publicitaria falló al no comunicar qué tipo de experiencia cinematográfica ofrecía.

El público esperaba una continuación del estilo de Fargo, con una historia criminal, oscura y profunda. Sin embargo, El Gran Lebowski ofrecía una comedia existencial con un tono relajado y personajes excéntricos. Esta diferencia desconcertó a quienes esperaban una evolución más convencional de los hermanos Coen.

El verdadero cambio llegó gracias al mercado doméstico. En proyecciones de medianoche y con el crecimiento de las ventas de DVD, la película encontró una base sólida de fanáticos. Su guion, los diálogos y los personajes ganaron valor en cada nuevo visionado.

En 2002 nació el Lebowski Fest en Louisville, Kentucky, donde seguidores disfrazados celebran al personaje y recitan frases de la película. Esta comunidad se autodenomina “Achievers”.

Un personaje que inspiró una religión

En 2005 surgió el Dudeísmo, una religión fundada por Oliver Benjamin e inspirada en la filosofía relajada del protagonista. Combina principios del budismo y el taoísmo. Hasta hoy, suma más de 600.000 ministros ordenados en todo el mundo.

El cóctel White Russian, característico del personaje, volvió a ser tendencia en bares internacionales tras décadas en el olvido.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.