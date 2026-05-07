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Fue estrella de Disney, se retiró desencantada y ahora cuida animales: ‘Me pidieron adelgazar y pesaba solo 45 kilos’

La actriz, que hoy tiene 36 años, brilló en series y películas a inicios de este siglo

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Por La Nación / Argentina / GDA y Juan Pablo Sanabria
Kay Panabaker
Kay Panabaker (izquierda), estrella de Disney, participó en 'Diario de una adolescente' junto a su hermana Danielle. (AFP)







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La Nación / Argentina / GDA

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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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