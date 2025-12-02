Francis Ford Coppola usó su edificio histórico como garantía para pagar millonaria deuda tras fracaso de su película

El director de 'El Padrino' hipotecó su edificio en San Francisco para enfrentar una deuda causada por su filme 'Megalópolis'.

El cineasta Francis Ford Coppola colocó como garantía el Sentinel Building, una propiedad histórica en San Francisco, para asegurar un préstamo con la empresa Capital Holdings VI LLC. Esta medida buscó cubrir las pérdidas provocadas por el fracaso comercial de su película Megalópolis (2024).

El Sentinel Building, también conocido como Columbus Tower, es un inmueble emblemático de la ciudad estadounidense. La alcaldía lo reconoció como edificio histórico. Desde 1973, pertenece a Coppola.

En el pasado ya lo había utilizado como aval. La última vez fue en 1998. Durante los años 80 también enfrentó problemas financieros que casi le hicieron perder la propiedad.

Actualmente, el edificio alberga en su séptimo piso las oficinas del estudio American Zoetrope, fundado por Coppola junto con George Lucas. En el octavo piso, el director mantiene una vivienda. En el primer nivel operan un café y una tienda de vinos que también le pertenecen.

La reciente crisis financiera de Coppola surgió tras la realización de Megalópolis, una superproducción protagonizada por Adam Driver. El presupuesto del filme alcanzó los $120 millones, financiados principalmente por el propio director. Para lograrlo, vendió su participación mayoritaria en la vinícola Inglenook, ubicada en California.

El largometraje obtuvo apenas $14,3 millones en taquilla y fue recibido con bajo entusiasmo por la crítica especializada, lo que agravó la situación económica del cineasta.

En marzo, durante una conversación con el productor Rick Rubin, Coppola reconoció que ya no contaba con dinero, pues todo lo había invertido en la película.

Esta semana, como parte de los esfuerzos por obtener liquidez, Coppola planea subastar siete relojes de lujo. Entre ellos, destaca un modelo único diseñado junto al reconocido relojero François-Paul Journe, cuyo valor ronda los $1 millón.

El elenco de Megalópolis incluye nombres como Nathalie Emmanuel, Giancarlo Esposito, Aubrey Plaza, Laurence Fishburne, Jon Voight, Grace VanderWaal, Shia LaBeouf, Dustin Hoffman, Talia Shire y Jason Schwartzman.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.