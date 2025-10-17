Fracaso en taquilla hunde la reputación de Jared Leto y lo aleja de los grandes proyectos, según revista

Jared Leto enfrenta crisis en su carrera tras mal desempeño de 'Tron: Ares' y denuncias que afectan su reputación en Hollywood.

El actor Jared Leto perdió fuerza entre los estudios de Hollywood. La razón es el bajo rendimiento de Tron: Ares, cinta en la que participó como protagonista y productor.

La película recaudó $66 millones durante sus primeros días de exhibición, pero el presupuesto estimado fue de $180 millones, sin incluir gastos de promoción.

Según la revista The Hollywood Reporter, el título generó poco interés entre el público, en parte porque los filmes anteriores de la saga se lanzaron hace décadas: en 1982 y 2010.

Un ejecutivo no identificado en la publicación indicó que el nombre de Leto dejó de ser atractivo para las grandes producciones. Añadió que, en un entorno donde figuras como Michael Fassbender, Ewan McGregor y Benedict Cumberbatch luchan por conseguir papeles importantes, apostar por alguien con poca convocatoria resulta un riesgo innecesario.

El mismo medio aseguró que la reputación del actor se deterioró aún más por su participación activa en el proyecto. Leto impulsó el regreso de la franquicia desde 2017. Como productor, recibió un salario de varios millones de dólares, pese a las reservas de los estudios.

El fracaso de Tron: Ares no fue el primero. En 2022, Leto también protagonizó Morbius, otro proyecto que no alcanzó las expectativas comerciales y recibió críticas negativas.

Además de su historial en taquilla, el artista enfrenta acusaciones de mala conducta sexual. Un artículo del sitio Air Mail, publicado en junio, expuso testimonios de nueve mujeres que lo señalaron por comportamientos indebidos. El actor negó todas las denuncias.

Pese a todo, la misma fuente consultada por The Hollywood Reporter aclaró que el problema de Tron: Ares va más allá del actor elegido. Aseguró que incluso si otro intérprete como Ryan Gosling hubiera asumido el rol principal, los resultados no habrían sido mejores, ya que la audiencia no pidió este reinicio.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.