Florinda Meza contó cómo comenzó su relación con Chespirito y criticó con dureza su serie biográfica

Meza relató su relación con el creador de El Chavo del 8, defendió su memoria y criticó cómo lo retrata la bioserie Chespirito.

Florinda Meza reveló detalles desconocidos de su vida durante una entrevista con Moria Casán. Habló de su vínculo con Roberto Gómez Bolaños, el impacto de El Chavo del 8, las críticas hacia su figura y la disputa con la biografía televisiva del comediante.

Desde el inicio del diálogo, Meza se mostró abierta. Dijo que le gusta reírse de sí misma, incluso de su edad. Luego, explicó que el creador de El Chavo del 8 comenzó a cortejarla a fines de los años 70. Según relató, para ella él era un hombre mayor. Se llevaban 20 años de diferencia.

Aclaró que nunca lo vio como un jefe que abusaba de su poder. Para ella, se trató de un cortejo respetuoso. Dijo que durante cinco años mantuvo distancia porque él estaba casado y tenía seis hijos. Agregó que rechazó sus avances porque no quería perder su trabajo ni su dignidad.

El primer contacto íntimo ocurrió tras años de acercamientos. Meza aseguró que él le escribía poemas y dibujos. Incluso cuando interpretaba a personajes como Doña Florinda o la Chimoltrufia, él seguía observándola con admiración.

Rechazó los señalamientos de haber sido “la otra”. Según ella, no le quitó el esposo a nadie. Recordó que en ese entonces existía una doble moral. Gómez Bolaños era casado, pero también mujeriego. Dijo que él se fue a vivir con ella tras confirmar que deseaba comenzar una vida en común.

Meza afirmó que la relación inició en octubre de 1977 en Chile. En ese momento él seguía casado, pero ella le dejó claro que no aceptaría ser una más. Expresó que el comediante cumplió su promesa y se mantuvieron juntos por 40 años.

En esa época, el adulterio podía castigarse con cárcel en México. Por ello, Gómez Bolaños le explicó que no podía ofrecerle matrimonio legal, aunque sí compromiso de pareja.

Sobre su relación con la primera esposa del comediante y sus hijos, Meza indicó que nunca hubo conflictos. Aseguró que tuvo una mejor relación con la exesposa que con los hijos. Señaló que cuando comenzó su historia de amor, los hijos ya eran adultos.

También se refirió a las redes sociales. Afirmó que existe una “libertad de agresión” y no de expresión. Dijo que en los países que ha visitado nunca ha sentido odio directo. Sin embargo, lamentó que haya quienes todavía la tildan de interesada o trepadora.

Criticó con dureza la bioserie Chespirito: sin querer queriendo. Dijo que no se trata de una biografía, sino de un cuento. Añadió que, como toda historia ficticia, la madrastra nunca es heroína. Según Meza, la producción ensució el legado de su pareja al mostrarlo como un hombre que abandonó a su familia.

Aseguró que ella nunca pidió dinero y que tenía tarjetas de crédito propias. Dijo que los ahorros que administró de Gómez Bolaños se usaron para beneficiar a la familia de él. En 2006, gestionó con un notario que cada hijo del comediante recibiera casi $1 millón.

Florinda Meza relató que trabajó a la par de Gómez Bolaños hasta que él enfermó. Cuando fue diagnosticado con Parkinson, dejó todo para dedicarse a su cuidado. Mencionó que esa enfermedad requiere mucha paciencia y humanidad. Según recordó, él falleció en sus brazos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.