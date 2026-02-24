Viva

Flores azules sobre muros blancos: la mujer que transformó un pueblo checo en una obra de arte

Durante más de 50 años decoró fachadas con azul ultramar y dejó una tradición que su sobrina mantiene viva en Louka

Por La Nación / Argentina / GDA
La agricultora checa que pintó flores azules en todo su pueblo dejó un legado que sigue visible tras su muerte en 2018.
La agricultora checa que pintó flores azules en todo su pueblo dejó un legado que sigue visible tras su muerte en 2018. (Municipio de Louka/obeclouka.cz)







