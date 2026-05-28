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Fin de semana cultural en Costa Rica: Conciertos, espectáculos sinfónicos y festivales gratuitos lideran las actividades

La cartelera destaca el concierto de Elena Rose en Parque Viva, el debut del director Luis Castillo en el Teatro Nacional y la experiencia fotográfica de Drácula

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Por Fiorella Montoya

Una robusta oferta de actividades musicales, artísticas y familiares espera a los costarricenses durante el próximo viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de mayo de 2026. Los eventos abarcan desde conciertos internacionales hasta giras culturales en cantones rurales josefinos y espacios interactivos en centros comerciales y parques temáticos.








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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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