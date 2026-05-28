Fin de semana cultural en Costa Rica: Conciertos, espectáculos sinfónicos y festivales gratuitos lideran las actividades

Una robusta oferta de actividades musicales, artísticas y familiares espera a los costarricenses durante el próximo viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de mayo de 2026. Los eventos abarcan desde conciertos internacionales hasta giras culturales en cantones rurales josefinos y espacios interactivos en centros comerciales y parques temáticos.

Elena Rose en concierto

En el 2025, la cantante venezolana Elena Rose ya había visitado Costa Rica. En esa ocasión acompañó a Danny Ocean en su concierto. (Tomado de Instagram)

La cantante y compositora venezolana Elena Rose se presentará el sábado 30 de mayo en el Anfiteatro Imperial, de Parque Viva, ubicado en La Guácima de Alajuela.

La productora del evento programó el inicio del concierto para las 8 p. m. y las entradas se encuentran disponibles por medio de la plataforma eticket Costa Rica.

La artista deleitará a sus fans con canciones como Me lo merezco, La de Dios, Alma y Te pensé.

Más de 160 músicos protagonizan concierto sinfónico

La Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Sinfónico Nacional ofrecerán una producción musical inspirada en la majestuosidad de Playa Tamarindo. Las funciones están programadas para el viernes 29 de mayo, a las 8 p. m., y el domingo 31 de mayo, a las 10:30 a. m.; ambas en el Teatro Nacional de Costa Rica.

El director costarricense Luis Castillo Briceño, ganador del Grand Prix del Rotterdam International Conducting Competition 2025, debutará al frente de la agrupación. El repertorio incluye la obertura La Creación de Joseph Haydn, el Concierto para piano n.° 1 de Ludwig van Beethoven y la Sinfonía n.° 2 Lobgesang de Felix Mendelssohn.

La velada contará con la participación del pianista Josué González y de los solistas invitados Nancy Varela, Ximena Gutiérrez, William Davenport y Marcelo Páez. Las entradas están a la venta en la boletería física y el sitio web del Teatro Nacional, con precios a partir de los ¢2.200.

La Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Sinfónico darán dos presentaciones el fin de semana, en el Teatro Nacional. (José Cordero)

RIDE Cultural Rural visita Acosta, Patarrá y Puriscal

Del viernes 29 al domingo 31 de mayo, el Ministerio de Cultura y Juventud ejecutará la cuarta edición del RIDE Cultural GAM Rural.

La iniciativa llevará de forma gratuita producciones cinematográficas, música sinfónica, talleres y artes plásticas a los espacios públicos de tres cantones de San José.

Agenda de actividades principales:

Viernes 29 de mayo (Acosta): La jornada se dividirá en tres sedes principales. Las actividades se concentrarán en la Escuela San Luis, el Colegio Técnico Profesional de Acosta y el Gimnasio Parroquial. Destacan los talleres del Bibliobús, de 9 a. m. a 4 p. m.; la feria de mujeres artesanas de la organización ASODEMA; y el concierto Bailongo Sinfónico, con la Sinfónica Municipal de Desamparados, a las 7 p. m.

La jornada se dividirá en tres sedes principales. Las actividades se concentrarán en la Escuela San Luis, el Colegio Técnico Profesional de Acosta y el Gimnasio Parroquial. Destacan los talleres del de 9 a. m. a 4 p. m.; la feria de mujeres artesanas de la organización ASODEMA; y el concierto con la Sinfónica Municipal de Desamparados, a las 7 p. m. Sábado 30 de mayo (Patarrá): La sede principal será la Escuela Juan Monge Guillén, el Salón Comunal y los alrededores de la iglesia. Se brindará un taller de técnicas de teatro, de 10 a. m. a 12 p. m.; demostración de café local y pasacalles circense a las 2 p. m.; y una charla sobre la historia de la cal, a las 11:35 a. m. La Sinfónica Municipal de Desamparados cerrará la tarde a las 5:30 p. m., en el Salón Comunal.

La sede principal será la Escuela Juan Monge Guillén, el Salón Comunal y los alrededores de la iglesia. Se brindará un taller de técnicas de teatro, de 10 a. m. a 12 p. m.; demostración de café local y pasacalles circense a las 2 p. m.; y una charla sobre la historia de la cal, a las 11:35 a. m. La Sinfónica Municipal de Desamparados cerrará la tarde a las 5:30 p. m., en el Salón Comunal. Domingo 31 de mayo (Puriscal): De 10 a. m. a 6 p. m., las actividades tomarán el Espacio Parroquial y el gimnasio del Liceo de Puriscal. Incluye ferias de emprendimiento, exposiciones de vestuario, talleres de danza contemporánea y la clausura musical, a las 4:30 p. m.

Fotografía inmersiva de Drácula

Del viernes 29 al domingo 31 de mayo, en horario de 1 p. m. a 4 p. m., Parque Diversiones habilitará la experiencia temática Casita Photobooth de Drácula. El espacio conmemora el Día Mundial de Drácula y busca que los visitantes capturen recuerdos en una escenografía con iluminación especial.

El domingo 31 de mayo, el parque también ofrecerá la presentación del grupo Chillax, a la 1 p. m., y la celebración de la Santa Misa en el Salón Beneficio, a las 3 p. m.

Este fin de semana, Parque Diversiones ofrece divertirse con la 'Casita Photobooth de Drácula', un espacio interactivo de fotografías temáticas. (Cortesía/Cortesía)

Pasarelas de moda

El centro comercial Paseo de las Flores, ubicado en Heredia, realizará el sábado 30 de mayo el evento gratuito Fashion Wellness Day. De 1 p. m. a 4 p. m., frente a Ambacar, se presentará una pasarela organizada junto a MV Academy, la cual reúne tendencias de moda, imagen y marcas patrocinadoras como Pierre Cardin, Arrow y KOAJ.

Otras opciones de la agenda cultural:

—Concierto Ed Sheeran: El sábado, el cantautor británico se presentará en el Estadio Nacional. Los boletos se pueden obtener en eticket.cr

—Concierto de Kalimba: Este viernes 29 de mayo, a las 7 p. m., el Teatro Popular Melico Salazar tendrá en su escenario al cantante mexicano, quien presentará su Big Band Show junto a la Orquesta Universal. Las entradas están disponibles en eticket.cr.

—Muestra Nacional de Folklore Costarricense: El Grupo Tiquicia organiza este encuentro participativo, el cual se realizará el sábado a las 5 p. m., en el Teatro Popular Melico Salazar. La entrada general cuesta ¢10.000.

—Obra teatral Sibelius: Puesta en escena del dramaturgo argentino-costarricense Carlos Catania, bajo la dirección de Luis Fernando Gómez. Las funciones se realizan los viernes y sábados a las 8 p. m. y los domingos a las 5 p. m., en el Teatro Vargas Calvo.

—Exposición Ara Pacis: Muestra artística del pintor costarricense Rafael Ottón Solís, en la Galería Sophia Wanamaker del Centro Cultural Costarricense Norteamericano, en Barrio Dent. La muestra se puede visitar de forma gratuita el sábado, de 9 a. m. a 4 p. m.

—Conversatorio de Inconsciente Colectivo: Charla sobre el disco Pastillas antidepresivas, religiones y demás... para el alma, con la participación de Pato Barraza y el productor ejecutivo José Solano. El evento presencial se efectuará el viernes,a las 1 p. m., en la Biblioteca Nacional.