Figura de ‘Nace una estrella’ se casó y dedicó estas emotivas palabras a su pareja

Jessica López, una de las participantes de Nace una estrella 2025 de Teletica, dio a conocer que dio el “sí, acepto” al también músico Jimmy Sierra bajo el espectacular atardecer del sábado 29 de noviembre.

La pareja se había comprometido hace unos tres meses, cuando el hombre le dio el anillo de compromiso en un viaje que compartieron al Monte Titlis, una de las montañas en Suiza.

“Oficialmente comprometidos. Obvio sí amor, contigo quiero estar y que Diosito nos guíe en este nuevo camino!! Él me acaba de dar una sorpresota. Me llevó al lago del Monte Titlis y en una lanchita nos perdimos y me dio la sorpresa”, afirmó la cantante en ese momento.

La pareja decidió culminar esa etapa con una velada muy especial junto a sus seres queridos. Jessica compartió en redes sociales los votos que le escribió a su ahora esposo.

“Para muchos el matrimonio es un punto de llegada, para mí es el inicio de empezar a trazar ese camino y esa vida que queremos juntos de la mano de Dios. Cada día le doy gracias a Dios por el buen hombre que puso en mi vida, un buen hijo, un buen hermano y sé que tampoco Dios se equivocó al darme un buen esposo”, relató.

López reafirmó su compromiso con su esposo y le pidió a Dios, delante de sus testigos, el poder tener la fortaleza para seguir construyendo su relación aún en medio de las pruebas. El artista, por su parte, compartió una fotografía en blanco y negro donde celebra la unión junto a su esposa.