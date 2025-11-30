Viva

Figura de ‘Nace una estrella’ se casó y dedicó estas emotivas palabras a su pareja

Los músicos se habían comprometido en Suiza hace unos meses

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Jessica López, participante de Nace una estrella, se casó con el músico Jimmy Sierra.
Jessica López, exparticipante de 'Nace una estrella', se casó con el músico Jimmy Sierra. (Instagram/Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Nace una estrellaJessica López
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.