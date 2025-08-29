Viva

Festival ‘Skatedra’ con Los Calzones, Vela Puerca y Los Pericos: horarios, parqueos, comida y todo lo que debe de saber

Este sábado 30 de agosto el ska y la fiesta se conjugan en un explosivo espectáculo internacional, que también contará con los ticos de Mentados, Los Garbanzos y La Milixia

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Los Calzones, grupo de ska de Argentina.
La vida musical de los argentinos de Los Calzones, inició en 1988. A lo largo de los años se han convertido en un ícono del ska latinoamericano. El grupo es uno de los invitados internacionales del festival 'Skatedra'. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
SkatedraConcierto internacionalConciertos 2025Los CalzonesVela PuercaLos Pericos
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.