Festival ‘Skatedra’ con Los Calzones, Vela Puerca y Los Pericos: horarios, parqueos, comida y todo lo que debe de saber

La vida musical de los argentinos de Los Calzones, inició en 1988. A lo largo de los años se han convertido en un ícono del ska latinoamericano. El grupo es uno de los invitados internacionales del festival 'Skatedra'.

¿Qué debe tener una fiesta de ska, rock y reggae para que sea exitosa? Pues la respuesta es sencilla: grandes y tradicionales bandas, de esas que a lo largo de su trayectoria han encantado y puesto a bailar a miles. Eso precisamente es lo que presentará el festival Skatedra, que este sábado 30 de agosto trae en su line up a Los Calzones, La Vela Puerca y Los Pericos.

Si le sumamos el sabor y el talento costarricense, el resultado será, de fijo, un bailongo digno de recordar. Mentados, Los Garbanzos y La Milixia se suman a este espectáculo que se realizará en Río Campo, Lindora, a partir de las 2 p. m.

En entrevista con La Nación, el guitarrista Willie Valentinis, de Los Pericos, dio un adelanto de lo que podría pasar este fin de semana.

“Los conocemos mucho (a los otros grupos), así que, seguramente, en algún momento alguno de esos se subirá al escenario; algo vamos a inventar allá. Va a ser la fiesta de siempre con clásicos cambiados; vamos a ir con un show muy armado”, dijo.

El menú está servido, el espectáculo asegurado y las emociones al límite; pero si usted todavía no se ha decidido a ir, le contamos que todavía quedan entradas a la venta en el sitio eticket.cr. Los precios y localidades son:

Mesas VIP en segundo y tercer nivel (para ocho personas, precio por silla): ¢65.000.

Skapit: ¢57.000.

Preferencial: ¢47.000.

General: ¢27.000.

Cabe destacar que el espectáculo es apto para mayores de 15 años. Los menores de edad deben ir acompañados por un adulto.

Con una trayectoria sólida y consolidados como referentes de la música costarricense, a las 5 p. m. Mentados subirá al escenario del 'Skatedra'. (Archivo)

Detalles del Skatedra

Las puertas del Skatedra abrirán a partir de las 2 p. m. El show inicia a las 3 p. m.

En el lugar hay parqueo disponible; el precio es de ¢5.000. También habrá venta de alimentos y bebidas para todos los gustos.

Como en todo evento de concentración masiva, no se permite el ingreso de objetos punzocortantes, alimentos o bebidas, lentes de cámaras profesionales, maletines o bultos grandes, cigarrillos o vapeadores, drones, sillas, hieleras, bancos, encendedores y sombrillas grandes.

¿A qué hora tocan las bandas en el Skatedra?

Va la pena llegar temprano al Skatedra, y por tal motivo la organización compartió el horario de presentaciones de cada grupo:

A las 3 p. m. serán los ticos de La Milixia los encargados de abrir la fiesta. A las 4 p. m. es el turno de Los Garbanzos, mientras que a las 5 p. m. Mentados estará en tarima.

Los Calzones, con toda su potencia, subirán al escenario a las 6:10 p. m. De seguido, a las 8:10 p. m., serán los de La Vela Puerca quienes pondrán su intensidad para el goce del público.

Finalmente, Los Pericos, con todos sus clásicos, cerrarán la jornada a las 10:10 p. m.

Skatedra es, definitivamente, una oportunidad para festejar no solo al rock, el ska y el reggae, sino también para elevar las emociones en las ruedas del slam, reuniendo en círculo a varias generaciones que han crecido con los sonidos icónicos de Argentina, Uruguay y Costa Rica.