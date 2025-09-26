Viva

Festival Nacional de las Artes llena a Limón de shows, conciertos y talleres: conozca aquí todas las actividades

Esta semana, el Caribe se llena de color y creatividad en la edición número 17 de este tradicional evento, que reúne el talento artístico de todo el país

Por Fátima Jiménez

El Festival Nacional de las Artes (FNA) se inaugura este viernes 26 de setiembre y se extenderá hasta el 5 de octubre. Este evento cultural, que se celebra de forma anual, promueve la participación, la expresión artística y el desarrollo en diversas disciplinas como música, danza, teatro, artes visuales, literatura y más.








