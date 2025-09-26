Festival Nacional de las Artes llena a Limón de shows, conciertos y talleres: conozca aquí todas las actividades

El Festival Nacional de las Artes (FNA) se inaugura este viernes 26 de setiembre y se extenderá hasta el 5 de octubre. Este evento cultural, que se celebra de forma anual, promueve la participación, la expresión artística y el desarrollo en diversas disciplinas como música, danza, teatro, artes visuales, literatura y más.

En su edición número 17, la provincia de Limón será la anfitriona, con presentaciones de artistas nacionales en escenarios ubicados en Limón centro, Guápiles, Guácimo, Siquirres, Matina y Talamanca.

A continuación, le reseñamos los eventos más destacados del FNA. ¡Tome nota!

Shel Dixon sube al escenario en Guácimo

Las celebraciones en Guácimo comenzarán el domingo 28 de septiembre con actividades programadas entre las 10:30 a. m. y las 9 p. m., incluyendo conciertos y presentaciones artísticas. Ese mismo día, a las 7 p. m., se presentará Shel Dixon en el quiosco del parque.

La agenda continuará el lunes 29 de septiembre, de 9 a. m. a 7 p. m., y el martes 30 entre las 9 a. m. y las 8:30 p. m. Todas las actividades se efectuarán en los alrededores del parque central y el parque Cultivarte.

El domingo 28 de setiembre, en Guácimo. Shel Dixon llevará sus románticas melodías a la tarima. (Isra Solís)

La Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Sinfónico Nacional se presentan frente al mar

El público podrá disfrutar de una experiencia única frente al mar con la presentación conjunta de la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Sinfónico Nacional. El concierto se llevará a cabo el viernes 3 de octubre, a las 7:30 p. m., en la tarima principal de playa Los Baños, donde la majestuosidad de la música sinfónica se fusionará con el ambiente costero.

Será una oportunidad para vivir el poder y la belleza de la música académica en un escenario natural y abierto a toda la comunidad. Como todas las actividades del FNA, la entrada a este concierto es gratuita.

Playa Los Baños será el escenario de la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Sinfónico Nacional, el viernes 3 de octubre. (Cortesía OSN)

Toledo cierra en Limón centro

En Limón centro, la programación se desarrollará del viernes 3 al domingo 5 de octubre, con una amplia oferta que incluye ferias de emprendedores, exposiciones artísticas, presentaciones de danza, talleres y obras de teatro.

El cierre estará a cargo de Toledo, con un concierto especial el domingo 5 de octubre, a las 7:30 p. m., en la tarima principal de Playa Los Baños.

Toledo, intérprete de icónicas canciones como 'El sarpe' y 'Caribe', cerrará el FNA el domingo 5 de octubre en Limón centro. (Archivo. )

Otras actividades del FNA:

— Presentación de la Orquesta Línea Vieja del Caribe: viernes 26 de setiembre, a las 3 p. m. en el quiosco del parque central de Guápiles.

— Presentación de Sol Magenta: viernes 26 de setiembre, a las 8 p. m., en la tarima principal de la plaza de fútbol El Salvador, en Guápiles.

— Talleres de baile y cerámica: sábado 27 de setiembre, a las 10 y 11 a. m., en el quiosco del parque central y en el parque central de Guápiles.

— Concierto de Fuerza Dread: sábado 27 de setiembre, a las 8 p. m., en la plaza de fútbol El Salvador, en Guápiles.

— Presentación del grupo Cantoamérica: domingo 28 de setiembre, a las 8 p. m., en la plaza de fútbol El Salvador, en Guápiles.

— Concierto de La Tererema: domingo 28 de setiembre, a las 9 p. m., en el quiosco del parque de Guácimo.

— Concierto Colectivo Manteca: lunes 29 de setiembre, a las 7 p. m., en el quiosco del parque de Guácimo.

— Talleres de circo, danza y teatro: martes 30 de setiembre, de 9 a. m. a 10 a. m., en las escuelas Manuel María Gutiérrez, San Luis de Guácimo y el Liceo Experimental Bilingüe Río Jiménez, en Guácimo.

— Concierto de Lempi: martes 30 de setiembre, a las 7:30 p. m. en la tarima principal del quiosco del parque de Guácimo.

— Concierto de La Kuarta: jueves 2 de octubre, a las 7 p. m., en la tarima principal de la calle 2 en Siquirres.

— Concierto de Electra Stroke: viernes 3 de octubre, a las 5:30 p. m., en la tarima principal de la calle 2 en Siquirres.

— Concierto de Mike Joseeph and Di Gud Frendz: viernes 3 de octubre, a las 7 p. m., en el Polideportivo de Batán, Matina.

— Batalla de rap: viernes 3 de octubre, a las 7 p. m., en la tarima principal de la calle 2 en Siquirres.

— Presentación de la Banda Comunal de San Antonio de León Cortés: sábado 4 de octubre, a las 12 p. m., en el Polideportivo de Batán, Matina.

— Circo Imaginarius: sábado 4 de octubre, a la 1:30 p. m., en el Polideportivo de Batán, Matina.

— Presentación Experiencia Calypso: sábado 4 de octubre, a las 5:30 p. m., en la tarima principal de playa Los Baños, en Limón.

— Concierto de Mazzk: domingo 5 de octubre, a las 3:30 p. m., en la tarima principal de playa Los Baños.

— Concierto de la Banda Nacional de Limón: domingo 5 de octubre, a las 4 p. m., en el Parque Balvanero Vargas, en Limón.

