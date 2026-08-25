Festival Flores de la Diáspora Africana festejará cultura y arte afro en San José

El Festival Flores de la Diáspora Africana celebra en San José la herencia cultural afrodescendiente en Costa Rica.

San José se convertirá en el epicentro de la cultura afrodescendiente con la llegada del Festival Flores de la Diáspora Africana 2026, una cita que reunirá arte, historia y música, incluyendo un gran concierto encabezado por Greg Osby, destacado saxofonista estadounidense.

La edición número 28 del encuentro cultural inició en agosto y se extenderá hasta octubre con exhibiciones, conciertos, espacios de diálogo y ferias de emprendimiento. Todas las actividades buscan destacar el legado y el impacto de la población afrodescendiente en la construcción de Costa Rica.

El festival se desarrolla en el marco de las celebraciones del Mes Histórico de la Afrodescendencia en nuestro país y es organizado por la Fundación Arte y Cultura para el Desarrollo con el apoyo de la Municipalidad de San José.

“En esta edición, el festival busca rescatar la memoria histórica de la población afrodescendiente y acercarla a las nuevas generaciones, resaltando el vínculo histórico entre Limón y San José, así como la contribución de las comunidades afrocaribeñas al desarrollo económico, social y cultural del país”, comentaron los organizadores en una nota de prensa.

Actividades para toda la familia

El Festival Flores de la Diáspora Africana tiene en su programación una amplia variedad de actividades para el disfrute del público.

El 5 de setiembre, como parte del Festival Flores de la Diáspora Africana, se realizará un desfile de bandas, bailes y danzas afrodescendientes por las principales calles de San José. (Cortesía)

Hasta el 31 de agosto, la Biblioteca Nacional, en San José, alberga la exhibición Orgullo y dignidad afrodescendiente, que invita al público a celebrar las historias y expresiones culturales de la población afrodescendiente en Costa Rica.

El 5 de setiembre habrá un desfile con 12 bandas provenientes de Limón y otras regiones del país. Participarán también agrupaciones folclóricas afrocostarricenses y de danza caribeña. El recorrido será del parque Morazán y finalizará frente a la antigua estación del ferrocarril al Atlántico.

Ese mismo día, en el Parque Nacional habrá una feria con más de 100 emprendimientos, lo cuales ofrecerán gastronomía, joyería, literatura, zapatería, ropa y muchos artículos más.

El cierre de la jornada tendrá varias presentaciones musicales. A partir de las 3:30 p. m. se presentarán Junior y sus calypsonians, el grupo Talawa Reggae, Toledo y finalmente la Orquesta de la Diáspora, un ensamble musical que acompañará a artistas como David Tucker, Johnnyman, Manuel Monestel, Stephie Davis, Claudia Peart, Kumary Sawyers y Tipi Royes.

Para octubre quedan muchas más actividades. El 16, el Teatro Nacional recibirá en su escenario al saxofonista estadounidense Greg Osby, que presentará un concierto junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil.

El espectáculo hará un recorrido por sonidos del jazz, la música afrocaribeña y los ritmos afrolatinos.

Las entradas para este show están a la venta en la boletería del teatro.

La programación completa del evento está disponible en los perfiles de Facebook e Instagram del Festival Flores de la Diáspora Africana.