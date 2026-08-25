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Festival Flores de la Diáspora Africana festejará cultura y arte afro en San José

El evento presentará música y varias actividades para toda la familia en la capital

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Por Jessica Rojas Ch.
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Festival Flores de la Diáspora Africana
El Festival Flores de la Diáspora Africana celebra en San José la herencia cultural afrodescendiente en Costa Rica. (Cortesía)







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Festival Flores de la Diáspora Africana
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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