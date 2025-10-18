Viva

Festival CTRL-Y: un sábado de literatura, cine y comunidad creativa en Josefino

A pesar de la lluvia, el público disfrutó de un ambiente festivo, charlas con escritores y proyecciones gratuitas de más de 30 cortometrajes del Festival Histeria

Por Erick F. Rojas

San José amaneció gris, pero el espíritu del Festival CTRL-Y iluminó el costado oeste del Parque Nacional. Desde temprano, el centro cultural Josefino se llenó de visitantes, música y conversaciones entre amigos que llegaban a recorrer los distintos emprendimientos creativos que forman parte de esta segunda edición.








