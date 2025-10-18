Festival CTRL-Y: un sábado de literatura, cine y comunidad creativa en Josefino
A pesar de la lluvia, el público disfrutó de un ambiente festivo, charlas con escritores y proyecciones gratuitas de más de 30 cortometrajes del Festival Histeria
PorErick F. Rojas
San José amaneció gris, pero el espíritu del Festival CTRL-Y iluminó el costado oeste del Parque Nacional. Desde temprano, el centro cultural Josefino se llenó de visitantes, música y conversaciones entre amigos que llegaban a recorrer los distintos emprendimientos creativos que forman parte de esta segunda edición.
Entre puestos de diseño, ilustraciones, accesorios y marcas independientes, la feria respiraba comunidad. Algunas personas llegaban buscando un regalo de cumpleaños o, incluso, ya pensando en Navidad. Otras, por su parte, solo querían disfrutar del ambiente y encontrarse con los rostros familiares del movimiento creativo local.
Uno de los puntos más concurridos fue la exhibición de más de 30 cortometrajes del Festival Histeria, una muestra de cine fantástico que se celebrará oficialmente del 12 al 17 de noviembre en Costa Rica. Las proyecciones funcionaron como una ventana a otros mundos, y varios de los artistas vinculados a Histeria también participaron en charlas con el público, compartiendo sus procesos y anécdotas detrás de cámara.
La literatura también tuvo su espacio: durante la tarde hubo presentaciones de los libros Postales, de Eunice Báez, y ASTROFOBIA, de Jorge Arturo Mora, así como conversaciones con cineastas que participan en el Festival Histeria, en un ambiente íntimo que conectó muy bien con la filosofía del festival: celebrar la imaginación.
A medida que caía la lluvia, el sonido de las gotas se mezclaba con las risas y el bullicio de la feria. Afortunadamente, nadie se fue. El espíritu festivo se mantuvo firme, como si el aguacero fuera solo parte de la escenografía de un día dedicado a la creatividad costarricense.
El primer día de CTRL- Y dejó una sensación clara: que la cultura independiente sigue viva, diversa y llena de gente dispuesta a “rehacer” —como el nombre del festival sugiere— sus formas de crear y compartir. El evento seguirá este domingo en Josefino, de 10 a. m. a 7 p. m.
