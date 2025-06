Fernando Palomo reveló su inesperada admiración por futbolista costarricense que para muchos vivió injusticia en Italia 90

El reconocido narrador salvadoreño Fernando Palomo visitó Costa Rica este 18 de junio junto a su dupla, la exestrella argentina Mario Alberto Kempes. Ambos, en compañía del exfutbolista costarricense Rónald González, transmitieron los programas de ESPN, Sports Center y Equipo F, desde el Centro de Eventos Pedregal.

Además, al finalizar Equipo F, unos pocos minutos antes de las 5 p. m., ambas figuras internacionales atendieron los medios de comunicación y dieron unas breves declaraciones a La Nación.

Este medio les consultó cuáles consideran que son los tres mejores futbolistas de la historia del país. Kempes pidió que “no lo metan en eso” y Palomo, con más conocimiento de causa, dio una respuesta que no deja de ser inesperada.

El periodista, quien representó a El Salvador en atletismo, armó su lista con Wálter Paté Centeno, Keylor Navas y Celso Borges; dejando por fuera nombres como Paulo César Wanchope y Bryan Ruiz.

Pero no solo esto fue sorpresivo, pues confesó que tiene debilidad por un jugador con menos cartel internacional y se acordó perfectamente hasta del apodo con que lo bautizó Pilo Obando. Palomo afirmó que le “encantaba” Enrique el Zancudo Díaz, el lateral izquierdo e ícono de Saprissa.

A criterio de muchos, Díaz se quedó, de manera injusta, fuera de la lista final de Bora Milutinovic para representar a Costa Rica en el Mundial de Italia 90. Para esa época, era uno de los jugadores más consagrados del país y de hecho, fue el dueño de la banda izquierda de la Sele durante gran parte de la eliminatoria.

“Vieras que no me gusta mucho hablar de eso (su ausencia en Italia 90), pero sí sé que es un tema que hay que tocar cuando se habla de mi carrera deportiva. Lo que pasa es que más de 30 años después casi siempre me preguntan lo mismo y bueno, sí, claro que me dolió, fueron 900 minutos en esos 10 partidos en camino a la clasificación”, le dijo Díaz a La Nación en 2022.

“Diay, no sé, me hubieran llevado, digo yo, aunque fuera en la banca... ¡Aunque fuera a pasear!, pero bueno, así se dieron las cosas y ya con el paso de los años no pienso en eso", añadió.

Por otra parte, su hijo Junior Díaz sí pudo vivir el sueño mundialista y ser parte de una de las páginas doradas del fútbol nacional, como el lateral izquierdo tico durante la Copa del Mundo Brasil 2014.