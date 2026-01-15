Fernando del Rincón volvió a CNN luego de ‘terrible’ enfermedad

El presentador Fernando del Rincón estuvo hospitalizado tras presentar fiebre constante de más de 40 °C.

El reconocido presentador de CNN, Fernando del Rincón, volvió a las pantallas luego de ausentarse por varias semanas tras una fuerte enfermedad que lo dejó en cama durante varios días.

El periodista agradeció a quienes estuvieron pendientes de su salud luego de su desaparición temporal de la televisión. “Hay unos contagios espantosos y terribles de no sé qué sea; covid no era e influenza tampoco, pero es una cosa espantosa que cada vez se reporta mucho más y nadie nos dice nada”, explicó en su regreso.

El presentador afirmó que es una afección difícil y espera que quienes escuchan su mensaje no se contagien. “Cuídese mucho”, recomendó.

Previamente, su esposa, Jullye Giliberti, había dado a conocer que el comunicador tuvo fiebre constante que superó los 40 °C, tos, malestar muscular, baja saturación de oxígeno y dificultades para respirar; por ello, necesitó ser hospitalizado.

La ausencia del periodista ocurrió en una coyuntura complicada en Venezuela, después de que Nicolás Maduro fuera detenido por las autoridades de Estados Unidos. Del Rincón expresó que estar fuera del aire le provocó una gran frustración.

“Fue un timing espantoso y terrible; me provocó molestia estar fuera del aire porque era un momento importantísimo. Le pido una disculpa a usted por eso”, dijo a sus televidentes.

Afirmó que, aparte del malestar físico, sintió enojo por perderse ese momento histórico. “Tantos años siguiendo la historia para, de pronto, tener que ser espectador en una cama”, lamentó.

Del Rincón, conocido por su estilo incisivo, ha sido una de las voces más fuertes del periodismo en Latinoamérica. Cuenta con más de una década de experiencia que incluye su paso por medios como Univisión y Telemundo.