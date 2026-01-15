Viva

Fernando del Rincón volvió a CNN luego de ‘terrible’ enfermedad

El periodista hizo una advertencia tras su contagio, ‘es una cosa espantosa que cada vez se reporta mucho más y nadie nos dice nada’

Por Fiorella Montoya
El presentador Fernando del Rincón estuvo hospitalizado tras presentar fiebre constante de más de 40 °C.
Fiorella Montoya

