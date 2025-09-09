Viva

¡Feliz Día del Niño y la Niña! ¿Reconoce a estos famosos de Costa Rica en su infancia?

Músicos, presentadores de televisión y hasta deportistas ticos celebraron este 9 de setiembre recordando sus tiempos de infancia

Por Jessica Rojas Ch.

¡Feliz Día del Niño y la Niña a todos los pequeños de Costa Rica! y, por supuesto, también a quienes ya están ‘creciditos’ y llevan en el corazón aquellos recuerdos de juegos con los amigos, muñecas y carritos.








Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

