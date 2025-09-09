¡Feliz Día del Niño y la Niña! ¿Reconoce a estos famosos de Costa Rica en su infancia?

¡Feliz Día del Niño y la Niña a todos los pequeños de Costa Rica! y, por supuesto, también a quienes ya están ‘creciditos’ y llevan en el corazón aquellos recuerdos de juegos con los amigos, muñecas y carritos.

Este 9 de setiembre en nuestro país celebramos este día especial y los famosos no dejaron pasar la oportunidad para mostrarle a sus seguidores cómo eran hace unos añitos atrás.

Músicos, deportistas y presentadores de televisión se sumaron a la alegría en redes sociales, publicando fotos suyas de cuando eran pequeños.

A continuación le presentamos algunas de las fotografías del recuerdo, ¿los reconoce?

La música ha sido parte fundamental de su vida desde sus primeros años. ¿Quién es? La cantautora costarricense Debi Nova mostró su pasión desde que era una pequeña. (Instagram)

Con esta misma sonrisa, este cantante costarricense se emociona cada vez que sube al escenario. Gimario compartió en el Día del Niño y la Niña esta foto en sus redes sociales para no olvidar sus sueños. (Instagram)

El fútbol corre por sus venas y desde pequeño se le notaba el amor por la camiseta. Joel Campbell se convirtió en un referente del balompié de Costa Rica. (Instagram)

Presentador de televisión y comediante, ahora nueva ficha de Repretel en el programa 'La dulce vida'; este es Gustavo Gamboa. (Instagram)

Reina de belleza, representante de Costa Rica en certámenes internacionales como Miss Universo. Verónica González, Miss Costa Rica 2007, publicó la foto de su Primera Comunión. (Instagram)

Hizo su vida en el extranjero, pero mantiene contacto con Costa Rica gracias a sus redes sociales. Julián Valverde es uno de los influencer más reconocidos del país. (Instagram)

Ahí donde lo ven, todo tranquilito, Deeikel mueve masas con su música y en sus conciertos. (Instagram)

Dueña de importantes títulos mundiales de baile. Lucía Jiménez llenó de ternura las redes sociales con sus fotos de niña antes de iniciar la segunda temporada de 'Mira quién baila', de Teletica. (Instagram)