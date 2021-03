“Tuve que ir al médico. Cuando me dio covid, tuve que ver a un doctor para que me recetara pastillas que me calmaran las ansiedades porque sí lo necesitaba, era una cosa terrible que no podía controlar. Eran ataques de ansiedad demasiado fuertes, sobretodo por las madrugadas. No dormía bien, no comía bien, bajé mucho de peso”, confió.