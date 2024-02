Yolanda Saldívar, la asesina de Selena Quintanilla, estrenará su propio documental

A casi tres décadas del fallecimiento de la cantante Selena Quintanilla, Yolanda Saldívar, la mujer que le arrebató la vida, captó la atención al anunciar que lanzará su propio documental, en el cual anticipa que expondrá su versión de los acontecimientos.

La noticia fue divulgada por el canal especializado en sucesos criminales, Oxygen True Crime, a través de sus plataformas digitales, donde también detallaron que el documental, titulado Selena & Yolanda: The Secrets Between Them, será emitido el próximo 17 de febrero en Estados Unidos por la plataforma Peacock.

El documental se fundamenta en entrevistas con Saldívar y sus allegados, asegurando que revelará documentos y evidencias, hasta ahora inéditos, que sugieren que “hubo más aspectos en la tragedia de los que el público conoce”.

Este anuncio provocó una oleada de críticas hacia el canal, ya que los seguidores de la intérprete de Como la flor consideran el contenido como de mal gusto y una afrenta a la memoria de la artista.

“Espero que esta serie fracase. Es repugnante darles a los asesinos una plataforma para contar su ‘versión’ de los hechos”, “Esto es repugnante porque, literalmente, no hay nada que esta asesina tenga que decir que cambie algo”, “¡Me gustaría que retiraran el programa y nunca lo transmitieran! No creo que debamos darle a Yolanda ningún tipo de plataforma”, “Esto es muy irrespetuoso, sobre todo incluir el nombre de Selena en el título”, “¿Quién les hizo tanto daño?”, son algunos de los comentarios que se expresaron.

Uno de los datos relevantes que se desprende del documental es que Yolanda podría obtener la libertad condicional en 2025, ya que en marzo de este año será elegible para su primera audiencia de ese tipo, luego del pago de una fianza.

Asimismo, una de las argumentaciones que los abogados de la mujer, de 63 años en la actualidad, emplearon como mitigante para reducir su condena es que nunca tuvo la intención de agredir a Selena, sino que pretendía acabar con su propia vida.

Saldívar fue declarada culpable y sentenciada a cadena perpetua el 23 de octubre de 1995, y desde entonces permanece recluida en la penitenciaría femenina Unidad Mountain View en Gatesville, Texas, Estados Unidos.

La creadora de éxitos como Amor prohibido o No me queda más fue asesinada el 31 de marzo de 1995 a la edad de 23 años, después de recibir un disparo efectuado por Yolanda Saldívar en un hotel de la ciudad Corpus Christi, Texas.

Por otro lado, el progenitor de la cantante, Abraham Quintanilla, recientemente manifestó al medio TMZ que ni él ni su familia están vinculados ni respaldan el proyecto de Saldívar.

“Todo lo que ella dice no son más que mentiras, y de todos modos nadie va a creer lo que ella tiene que decir. Todos saben que no hay nada de cierto en todo lo que sale de su boca”, afirmó Abraham.

