Yiyo Alfaro y Bismark Méndez recrean el momento cuando los padres se enfrentan a los tatuajes

Yiyo Alfaro y Bismark Méndez, reconocidos presentadores y amigos cercanos, son muy activos en redes sociales, donde comparten sus ocurrencias y su vida diaria. En esta ocasión, publicaron un video que recrea la reacción de los padres ante los tatuajes de sus hijos, con Bismark interpretando el papel del padre enfadado y expresando su desaprobación, mientras Yiyo representa la negación y el dolor, mientras su “tatuador” realiza su trabajo.

En el video, Bismark expresa su preocupación diciendo: “Así no vas a entrar en el reino de los cielos. Te digo una cosa de corazón, qué dicha que tita ya no está con nosotros, no me imagino a tita viendo lo que te estás haciendo en este momento”.

Por su parte, Yiyo en la descripción del video pone en contexto a sus seguidores: “Te va a dar una enfermedad, solo los maleantes. ¿Qué vas a hacer cuando estés todo arrugado? Los papás y los tatuajes”.

Bismark continúa su argumento en reel de Instagram, manifestando su preocupación por los estereotipos asociados a los tatuajes en el pasado: “En mis tiempos, los que se hacían tatuajes eran marihuanos, exconvictos... ¿Cómo vas a pedir trabajo con un tatuaje?”, repite.

Uno de los momentos más divertidos del video es cuando Méndez le pregunta a Yiyo si se está haciendo una “K”, y este se sobresalta y le indica al tatuador que le haga una “Y” mientras le muestra cómo hacerla.

El video alcanza más de 251 mil reproducciones en redes sociales, y generó numerosos comentarios entre los seguidores de los presentadores. Algunos de ellos expresaron que sus madres todavía reaccionan con dolor y desaprobación cuando ven un nuevo tatuaje, mientras que otros comentaron de forma jocosa sobre sus propias experiencias con los tatuajes y la reacción de sus padres.

“Mi mamá sigue haciendo cara de dolor, odio y traición cuando me ve un tatuaje nuevo”, “tras de que se tatúa, se pone una K”, “a mí ya me han desheredado por cada tatuaje”, “que en paz descanse mi papito, pero verlos fue recordarlo jaja”, comentaron algunos usuarios.

Más de 300 seguidores de los presentadores dejaron comentarios en el video, sintiéndose identificados y riendo al recordar las reacciones de sus propios padres ante los tatuajes.

No es la primera vez que Yiyo y Bismark hacen reír a su público de esta forma, pues ya tienen varios videos de “mi Tata y...” algún tipo de tema entre padres e hijos pero tratado de una forma jocosa.