View this post on Instagram

La vida de esta oaxaqueña pasó de la discreción de su hogar en Tlaxiaco a las pantallas del cine y la televisión, conquistando los aplausos y los corazones del mundo. Apartada de los reflectores, damos eco a la voz de una mujer tan genuina que es capaz de opacar a las mismas estrellas: #YalitzaAparicio [Checa el video completo en #InstagramTV y en nuestra bio. No te pierdas la edición impresa el 27 de diciembre.] #YalitzaEnVogueMx #Vogue20 Fotografía: @SantiagoAndMauricio Estilismo: @PamelaOcampo Realización: @Re_Montemayor