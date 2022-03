Will Smith se disculpó por la cachetada que le dio a Chris Rock

El actor Will Smith emitió un comunicado en su cuenta oficial de Instagram en el que ofrece disculpas por lo que sucedió en la entrega de los Óscar 2022, este domingo 27 de marzo. Smith le propinó una cachetada al comediante Chris Rock luego de que éste dijera una broma sobre la calvicie de su esposa Jada Pinkett-Smith, quien padece de alopecia.

Rock, cuando subió al escenario a entregar el premio a mejor documental, hizo un chiste sobre el parecido entre Jada y la protagonista de la cinta G.I. Jane (1997), que es calva, lo que molestó a Smith.

“La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente”, escribió.

La noche de la ceremonia de los Óscar 2022 fue protagonizada por Will Smith tanto por su premio a mejor actor como por la cachetada que le dio a Chris Rock. (AFP )

El intérprete, que ganó el premio a mejor actor por su trabajo en King Richard, agregó: “Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”.

“También me gustaría disculparme con la Academia, los productores del programa, todos los asistentes y todos los que lo vieron en todo el mundo. Me gustaría disculparme con la familia Williams y mi familia King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros. Soy un trabajo en progreso”, finalizó el artista.

Richard Williams se manifestó

Richard Williams, a quien Smith interpreta en la película King Richard, se manifestó al respecto del suceso entre Will Smith y Chris Rock en la noche de los Óscar.

Williams, padre de las tenistas Serena y Venus, le dijo a la NBC News este lunes 28 de marzo que condena la violencia, según publicó el medio The Huffington Post.

“No conocemos todos los detalles de lo que sucedió”, dijo a través de su hijo Chavoita LeSane. “Pero no aprobamos que nadie golpee a nadie a menos que sea en defensa propia”, explicó el sitio.

Acciones

Este lunes la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, encargada de los Premios Óscar, comunicó que iniciará una investigación de lo sucedido durante su gala número 94.

“La Academia condena las acciones del Sr. Smith en el programa de anoche”, dijo un portavoz de la organización, según la revista Variety. “Hemos comenzado oficialmente una revisión formal del incidente y exploraremos más acciones y consecuencias de acuerdo con nuestros estatutos, normas de conducta y la ley de California”, agregó el funcionario.

Por este caso, posiblemente Smith enfrente algún tipo de sanción o acción disciplinaria que sería la suspensión o expulsión de la membresía del actor a la Academia.

De acuerdo con la revista People, en el comunicado de la organización se adjuntó información sobre los estándares de conducta que sus miembros deben de cumplir, para proporcionar un marco ético para los mismos. “Los miembros deben de actuar de manera coherente con la buena reputación de la Academia”, explica el documento.

Chris Rock guarda silencio

Hasta el momento, Chris Rock no ha emitido ninguna declaración sobre lo que pasó con Will Smith la noche de los Óscar 2022. En sus cuentas de Twitter e Instagram, el comediante solo tiene publicada información de su nuevo espectáculo.

El propio domingo por la noche, la policía de Los Ángeles confirmó que fueron informados de lo que sucedió en la gala, pero que no hubo una denuncia por parte de Rock en contra de Smith.