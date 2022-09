Wendy Cruz sobre la infertilidad: ‘Fue uno de los episodios más dolorosos de mi vida’

Convertirse en mamá era uno de los mayores anhelos de la periodista costarricense Wendy Cruz, sin embargo, hacer su sueño realidad no fue tan sencillo.

Recientemente, la comunicadora estrenó su libro Cuando la cigüeña no llega, en el que habla abiertamente sobre el proceso por el que tuvo que pasar tras el diagnóstico médico que le confirmaba que era estéril.

“Me tomó más de cinco años poder poner en letras uno de los episodios más dolorosos de mi vida y aspectos privados que nunca pensé compartir”, confiesa Cruz, quien por más de 15 años trabajó como reportera y presentadora para Univision Dallas, en Estados Unidos.

Wendy Cruz es una experimentada periodista que trabajó en empresas como Univisión y Teletica.

La periodista, quien años atrás fue uno de los rostros más destacados de Telenoticias, reconoce que plasmar su proceso en este libro fue difícil, pues significaba poner en palabras un capítulo muy doloroso en su vida, no obstante, tenía claro que era necesario y que muchas mujeres se iban a sentir identificadas.

“Por primera vez estaba haciendo algo que no hago y es abrir las puertas de nuestra casa para contar algo tan intimo y tan personal como es la forma en que lograron nacer nuestros hijos”, dice.

El libro incluye testimonios de otras mujeres, así como datos científicos que pueden contribuir a otras congéneres a entender mejor lo que les ocurre. Es decir, son historias de infertilidad y diferentes soluciones.

De acuerdo con Cruz, su experiencia personal le permitió entender que la maternidad es el derecho más sagrado de una persona, pero que a su vez sigue siendo un tema tabú.

La comunicadora nunca perdió la fe de poder convertirse en madre y acudió a la ciencia para poder cumplir ese sueño. Sin embargo, considera que es un proceso costoso a nivel económico, lo que impide que sea accesible para muchas parejas y mujeres que quieren tener hijos.

Wendy Cruz decidió dedicar parte de su carrera a informar sobre la infertilidad.

“Una de las cosas que yo me prometí cuando inicié este camino fue que si lograba superarlo, con todo lo que eso implicaba, iba a usar mi experiencia para ayudar a otras personas. Por eso, nada me da mayor satisfacción que poder ayudar a otras personas con información tan necesaria e importante, de un tema del que no hablamos, que sigue siendo considerado un capricho, que sigue siendo exclusivo para personas que tienen dinero para solucionarlo.

“Me parece muy importante conversar, comunicar de todas estas injusticias, y que todos nos enteremos de ello y que tengamos un poco más de empatía con este tema”, detalla.

Hoy, Wendy Cruz es madre de Santiago y Sebastián Schemel, fruto de su relación con Daniel Schemel. Su libro, Cuando la cigüeña no llega, se encuentra disponible en la Librería Internacional y por medio de Amazon.