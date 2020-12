“Él me dijo que para él se casaba la niña, no era tan niña, tenía 27 años, así me decía de cariño, y me decía pues se casa nuestra niña. Creo yo, me dijo en aquel momento, que toda la gente quiere asistir a esa boda, lo cual es imposible hacer una boda para miles de personas, y me sugirió pasarla por televisión”, recordó.