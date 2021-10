(Video) ¡Al infinito y más allá! Vea el tráiler de la película ‘Lightyear’

Los sueños se cumplen y eso es lo que parece que va a contar Buzz Lightyear en la película que protagonizará. El querido personaje de Toy Story tendrá su propio filme y se estrenará en el 2022, así lo anunciaron Disney y Pixar con el lanzamiento del tráiler de la cinta en la cual será el actor Chris Evans el encargado de darle voz al héroe de juguete, sí... el Capitán América será Buzz.

La noticia de que Evans será Buzz llega de sorpresa ya que en las cuatro películas de Toy Story fue el actor Tim Allen quien prestó su voz al personaje.

Como sorpresa Pixar y Disney dejaron de lado a Tim Allen en la voz de Buzz Lightyear. El actor que estará en el filme sobre el ranger espacial será Chris Evans. (Captura de pantalla)

“La acción y aventura de ciencia ficción presenta la historia de origen definitiva de Buzz Lightyear, el héroe que inspiró el juguete, presentando al legendario Space Ranger que ganaría generaciones de fanáticos”.

“La frase ‘un sueño se hace realidad’ se usa mucho, pero nunca lo he dicho más en mi vida. Cualquiera que me conozca sabe que mi amor por las películas animadas es profundo. No puedo creer que pueda ser parte de la familia Pixar y trabajar con estos artistas verdaderamente brillantes que cuentan historias como nadie más. Verlos trabajar es nada menos que magia. Me pellizco todos los días”, dijo Evans en un comunicado de prensa que replica el medio Indiewire.

La película es dirigida por Angus MacLane, quien ya había trabajado en Buscando a Dory.