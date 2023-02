Tica visitó a Shakira en su cumpleaños y terminó cantando con ella

Durante los últimos meses el nombre de Shakira acaparó los titulares de la prensa internacional, pues desde que la colombiana anunció su separación del exfutbolista español, Gerard Piqué, su popularidad y su éxito musical aumentó.

El 2 de febrero, tanto Shakira como su expareja cumplieron años. La barranquillera llegó a los 46 años rodeada del amor de sus fanáticos, quienes se presentaron a las afueras de su casa en Barcelona, España, para felicitarla.

Shakira cumple 46 años: ¿Qué hizo la cantante y quiénes fueron los primeros en felicitarla?

Lo que los seguidores no esperaban es que la cantante saliera y los saludara con calurosos abrazos. La costarricense Sharon Chacón fue una de las personas que pudo compartir con Shakira, e incluso, pudo demostrarle a la cantante su habilidad para la imitación.

Chacón compartió su experiencia en TikTok. La mujer, proveniente de Cartago, vive desde hace cuatro años en Barcelona, a donde inicialmente viajó para estudiar, pero se quedó más tiempo de lo planeado.

Chacón conversó con La Teja. Dijo que visitar a Shakira en realidad no estaba en sus planes, sino que fue a Esplugues de Llobregat, barrio donde vive la colombiana, porque debía realizar unos trámites de su residencia.

“Dije: ‘voy a ir a explorar la casa de Shakira que nunca he ido’. Resulta que me fui a la aventura y caminé y no sabía cuál era exactamente la dirección, pero sí había visto por fotos como era la casa. Me fui por una montaña que hay por ahí cerca de la ciudad y desde esa montaña pues pude ver la casa y dije: ‘ahí está'”, comentó a La Teja.

Shakira celebró sus 46 años este 2 de febrero.

Según Chacón, llegó cerca del mediodía y otra de las claves para ubicar la casa de la cantante fue la bruja que tiene en su balcón, en dirección a la casa de su exsuegra . “Cuando llegué estaban unos periodistas nada más, no había fans”, explicó.

Los comunicadores se acercaron a la tica y le preguntaron quién era, por lo que Chacón procedió a hacer su imitación de Shakira, lo que causó asombro entre los presentes. En ese momento, la mujer decidió quedarse para conocer a la artista.

“Yo no sabía que era su cumpleaños, yo solo andaba explorando y cuando me dijeron que era su cumpleaños dije: ‘con más razón me quedo’. Yo sabía que ella iba a salir, yo lo sentía”, aseguró. Mientras tanto, Chacón hizo su imitación para varios medios e, incluso, cantó con un mariachi.

Cerca de las 9 p. m. Shakira se asomó a su balcón y agradeció a sus fanáticos por ir a saludarla. Minutos después bajó y salió acompañada de su hermano Antonio Mebarak y otro hombre, quienes fungieron como “guardaespaldas”.

En el video de TikTok se ve cómo ella estaba de primera en la puerta. Shakira entró, Chacón entonó una estrofa de Antología imitando la voz de la colombiana, y ella, asombrada, le agradeció con un fuerte abrazo.