Thor en la batería: Chris Hemsworth y Ed Sheeran hacen historia en Bucarest

Chris Hemsworth , el carismático actor que alcanzó fama mundial al interpretar a Thor en las películas de Marvel, sorprendió al mostrar un talento poco conocido. Durante un concierto de Ed Sheeran en su gira europea, el australiano se unió al escenario y tocó la batería ante miles de personas.

Una colaboración inesperada

El concierto, celebrado en Bucarest, Rumania, reunió a más de 70.000 espectadores. Sin embargo, nadie esperaba que Hemsworth se convirtiera en el invitado sorpresa de la noche.

Este momento único fue compartido en redes sociales por Sheeran, quien publicó un breve video donde ambos artistas se preparaban para la inesperada colaboración. En el clip, el actor luce relajado, pero emocionado. Una vez en el escenario, el británico lo presentó al público, revelando que Hemsworth había tocado con la banda durante toda la noche sin que nadie lo notara.

La canción elegida para la colaboración fue el famoso éxito Thinking Out Loud. Mientras Sheeran tocaba su guitarra acústica, Hemsworth mantenía el ritmo en la batería. Al finalizar la canción, ambos recibieron una ovación de los asistentes, asombrados por la aparición del actor que encarnó a Thor.

LEA MÁS: Chris Hemsworth con riesgo de desarrollar Alzheimer: ¿Cómo prevenir este trastorno?

Tras el concierto, en un momento capturado en el video, Sheeran elogió a Hemsworth por su habilidad con la batería y le entregó un trofeo en forma de mano sosteniendo dos palillos de batería. “Este presente es entregado a Chris Hemsworth por tocar la batería excelentemente”, se lee en el galardón.

El clip de ambos en el escenario se viralizó rápidamente, generando una avalancha de comentarios de los fanáticos. “Imagínese que está en un concierto de Ed Sheeran y luego descubre que Thor tocó la batería todo el tiempo”, comentó un usuario en Instagram. Otro fan expresó: “¿Hay algo que Chris Hemsworth no pueda hacer? ¡Este hombre es increíble!”.

La serie documental de Chris Hemsworth

La actuación del australiano en el concierto no fue solo una aventura espontánea, sino parte de la grabación de la segunda temporada de su documental Limitless with Chris Hemsworth. Esta serie, producida por National Geographic y disponible en Disney Plus, explora los desafíos físicos y mentales que el actor enfrenta para mejorar su salud y bienestar.

Chris Hemsworth, conocido por su papel como Thor, sorprendió a los fanáticos al tocar la batería en un concierto de Ed Sheeran en Bucarest, ante 70.000 personas.

En la primera temporada, Hemsworth descubrió su predisposición genética al Alzheimer, lo que lo llevó a buscar formas de vivir de manera más saludable. En cada episodio, el actor se somete a pruebas y desafíos extremos diseñados para optimizar su rendimiento físico y mental. La segunda temporada, que se espera para 2025, promete continuar explorando estos temas con nuevos retos.

LEA MÁS: Chris Hemsworth: Con estas divertidas fotos Elsa Pataky celebró a su esposo

La colaboración con Sheeran será una parte clave del documental, pues busca mostrar los beneficios cognitivos de aprender a tocar un instrumento. El episodio seguirá a Hemsworth mientras se prepara para su actuación en el escenario.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.