Thais Alfaro relata cómo fueron sus inicios como periodista

Thais Alfaro, presentadora del programa Buen Día, compartió con sus seguidores en su cuenta de Instagram sus experiencias desde sus inicios como periodista hasta su llegada a la televisión.

Thais realizó una publicación con una serie de fotografías que evocaban sus comienzos y destacaban el fruto de su esfuerzo y perseverancia.

En la primera foto, se mostraba sosteniendo un periódico de La Teja, un recuerdo de cuando comenzó su carrera como locutora en VOX FM a los 17 años, antes de dar el salto a la pantalla chica.

Thais Alfaro recuerda sus inicios como periodista en una nota de 'La Teja'.

“#TBT de hace 16 años, cuando entré a trabajar en VOX FM, una radio juvenil que desde entonces cambió mi vida. Hoy me regalaron esta página de La Teja en la que me recordaron que, cuando aún estaba en el cole, ya yo trabajaba y estudiaba”, afirmó la periodista.

“Claro, que tuve miedo de subirme a una tarima frente a miles de personas; claro, que me asustaba cometer un error al aire mientras hablaba, programaba canciones y hacía controles (todo al mismo tiempo). Pero siempre he dicho que, incluso con miedo, uno debe hacerlo porque no sabemos si esas oportunidades volverán”, añadió Alfaro.

La comunicadora explicó que se graduó de un colegio técnico y que en la radio le ayudaron a financiar sus estudios universitarios en comunicación. Además, compartió que pudo comprarse su primer automóvil, un carro usado del año 1995 al que apodó “Clorito”, aunque los vidrios se empañaban cuando llovía porque carecía de aire acondicionado, pero aún así lo amaba.

Thais Alfaro inició su carrera como locutora en un programa de radio.

“Años más tarde, conocí y trabajé con Alonso Acosta (productor de Teletica) en un programa de radio; después, entré como practicante a Telenoticias y meses más tarde me contrataron como periodista del canal”, expresó la presentadora de Canal 7.

Thais Alfaro asegura que desde ese momento, Dios le permitió seguir una carrera muy gratificante, además de proporcionarle el sustento para su casa. “Desde entonces, Dios me ha bendecido con la oportunidad de trabajar en esto tan lindo, y me permite que ese sea el sustento de mi hogar”.

“Hoy soy mamá de dos niños y quiero inculcarles el valor del trabajo y el agradecimiento a Dios, y a quienes nos abren las puertas y creen en nosotros. Jamás olvidaré cada momento de mi pasado que me hizo crecer. Gracias @mhflores1987″, concluyó Thais en su publicación.